El Ayuntamiento de Torrox (Málaga) decreta tres días de luto tras el fallecimiento de una familia

TORROX (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torrox (Málaga) ha decretado tres días de luto ante "el trágico" fallecimiento de una familia en el casco antiguo de la localidad, ocurrido este martes.

En un comunicado, el alcalde, Óscar Medina, ha mostrado su consternación y ha expresado su "más sentido pésame en nombre de toda la Corporación municipal y del pueblo de Torrox por este terrible suceso", al tiempo que ha dado las condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

Al mismo tiempo, ha llamado a la ciudadanía a sumarse al minuto de silencio convocado para este miércoles 26 a las 10.00 horas en la plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento.

A la espera de conocer las causas oficiales del fallecimiento de la familia, el Ayuntamiento de Torrox ha declarado como días de luto este martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, tiempo durante el que las banderas de edificios públicos municipales permanecerán a media asta.

Tampoco se llevarán a cabo actos institucionales como muestra de respeto, y se suspenden el resto organizados o previstos por el Consistorio torroxeño.

Los hechos han sucedido sobre las 15.20 horas. Según han informado desde Emergencias 112 Andalucía, han recibido un aviso por un posible escape de gas en la calle Pontil, requiriendo asistencia sanitaria para varias personas que estaban en el suelo.

En ese momento, se ha movilizado al Consorcio de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios. Desde el 112 han indicado que los fallecidos son dos adultos y dos adolescentes, uno de ellos menor de edad y otro de 19 años.

Así, fuentes policiales han confirmado al 112 que la vivienda estaba cerrada y que no hay signos de deflagración en el inmueble.