La banda municipal de música de Málaga dedicará su próximo concierto a la música contemporánea y española

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MÁLAGA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La banda municipal de música de Málaga ha programado para su próximo un concierto, que tiene lugar el domingo, 3 de mayo, un repertorio formado por música contemporánea y española.

El Museo de Málaga, en la plaza de la Aduana, acoge a las 12,00 horas, la cita musical gratuita, que contará con obras de los compositores Aaron Copland; Heitor-Villa Lobos; George Gershwin; Isaac Albéniz; y el malagueño Emilio Lehmberg.

En esta ocasión, el concierto cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que ha cedido el espacio para su desarrollo.

Con la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez, el programa musical comenzará con la suite Copland-Portrait de Aaron Copland. El autor destaca por ser uno de los compositores más significativos de Estados Unidos del siglo XX por su estilo claro, abierto y evocador de paisajes.

En esta suite reúne algunos de sus temas más emblemáticos como Applachian Spring o Rodeo. La obra de Copland muestra el estilo característico de su autor y también la identidad de un país.

El programa continuará con el aria Bachianas brasileiras de Heitor Villa-Lobos. Se trata de uno de los compositores brasileños más influyentes del siglo XX. En su trabajo combina la música popular de su país con un homenaje a los autores clásicos como Johann Sebastian Bach. La popularidad de la pieza musical que se incluye en el programa la ha convertido en una de las obras más interpretadas del repertorio latinoamericano.

La primera parte concluirá con una selección de la pieza Porgy and Bess de George Gershwin. En su música, el compositor une el jazz, el musical y la música clásica en una síntesis única. Porgy and Bess es una de las primeras grandes óperas americanas. De esta obra proceden canciones conocidas como Summertime o It Ain't Necessarily So. Por último, en las adaptaciones para banda destaca como una melodía rítmica y vital.

De igual modo, como suele ser habitual, la segunda parte estará dedicada a la música española con la interpretación obras de dos de los compositores más representativas de finales del siglo XIX y el siglo XX.

Así, los asistentes disfrutarán de las piezas En la Alhambra, Rumores de la Caleta y Puerta de Tierra de la obra Recuerdos de viaje de Isaac Albéniz. El compositor es uno de los máximos exponentes del nacionalismo musical español. Recuerdos de viaje es una colección de piezas para piano que evocan distintos paisajes y ambientes de España. Las piezas seleccionadas para el concierto muestran la capacidad de Albéniz para "pintar" escenas sonoras con gran detalle.

Para cerrar el concierto, se interpretará una selección de trabajos del malagueño Emilio Lehmberg Ruiz de su obra La Romería de Zamarrilla; en concreto, la Danza de la Gitanilla, la Danza de los Romeros, Canción Lejana y Danza Final, que pondrá fin a la cita musical.

El compositor malagueño Emilio Lehmberg es conocido por sus composiciones inspiradas en la tradición popular andaluza. En este concierto se ha seleccionado una pieza que destaca por sus ritmos animados, carácter alegre y un profundo arraigo al folclore local.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

La Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Málaga es una de las más antiguas de España y fue fundada en 1859, en una época de creciente interés por las artes musicales.

Durante muchos años fue la única formación musical propia y estable de la ciudad, con una actividad orientada sobre todo a la diversión de la ciudadanía en los parques públicos y a la participación en los grandes actos, tanto religiosos como sociales e institucionales.

La principal finalidad de la banda es difundir y acercar la música a la ciudadanía y contribuir a su enseñanza, para lo que realiza una labor activa a lo largo de todo el año con su temporada de conciertos, en la que interpreta un extenso repertorio especialmente relacionado con la música española. A esto se suman los conciertos para escolares, así como asociaciones ciudadanas o culturales, además de intervenciones en los actos oficiales de la ciudad.