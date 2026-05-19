Un barco de 'Open Arms' hace escala en Málaga antes de partir a Cuba en una misión humanitaria

1088539.1.260.149.20260519153300 Rueda de prensa en Málaga de los tripulantes del 'Open Arms' rumbo a Cuba - CON MÁLAGA

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El velero Astral de la organización humanitaria 'Open Arms' ha llegado este martes al puerto de Málaga en su ruta hacia Cuba en una misión humanitaria. La travesía de este barco se enmarca en la campaña 'Rumbo a Cuba', que pretende criticar "el bloqueo económico, comercial y financiero que sufren en el país".

La intención, según ha explicado Esther Camps, integrante de Open Arms y coordinadora de la misión, es conseguir sensibilizar a la población y recaudar fondos para poder comprar y abastecer el 'Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana' con paneles solares. Aunque, ha añadido en una rueda de prensa en Málaga, que "no es solo luz lo que necesitan, vamos a intentar llevar en la medida de lo posible algo de medicamentos a bordo".

Desde 'Open Arms' están realizando una campaña de recaudación de fondos para poder hacer que el centro sea autosuficiente y genere su propia energía. "Actualmente hemos conseguido 78.000 euros, aunque la idea es llegar a 100.000 en estos próximos días", ha apuntado Camps.

"Al final lo que hacemos nosotros es poner el foco ahí donde nadie quiere mirar y usamos nuestra embarcación para hacer llegar este material", ha explicado. Además ha apuntado que esperan que la gente pueda colaborar "y echar una mano por pequeña que sea".

Camps ha explicado que aunque ahora mismo son ocho personas las que viajan en el barco, llegarán a ser once y hacen un llamamiento a todos los voluntarios que quieran unirse, "lo que podemos hacer nosotros es solo una gotita de agua en el océano", ha añadido.

El miércoles zarparán rumbo a Cádiz, donde ha apuntado que estarán dos días "abriendo el barco a la población para sensibilizar y usar nuestro pequeño altavoz para poner el foco y hablar de lo que sucede en Cuba". Después de Cádiz partirán hacia las Islas Canarias y ahí ya pondrán rumbo a Cuba. Todo dependerá de la meteorología, pero esperan llegar el 22 o el 23 de junio.

En la rueda de prensa también ha estado presente, Martina Velarde, diputada de Podemos en el Congreso quien ha recalcado la importancia de esta misión "debido a la grave situación de emergencia que está pasando el pueblo cubano".

Desde su partido, exigen al Gobierno Central y la Unión Europea que "se cumplan los principios del derecho internacional humanitario y también los de la Carta de Naciones Unidas".

En esta misma línea, el dirigente de Izquierda Unida, José Luis Centella, ha añadido que "si se normaliza que un Estado tiene el derecho de poder sobre otro o que puede secuestrar a un presidente y llevarlo a una cárcel, estamos en un muy mal camino".

"Porque eso fue, ni más ni menos, lo que ocurrió en el siglo pasado con la imposición del nazismo y tiene unas consecuencias dramáticas contra toda la humanidad", ha sentenciado Centella.

El portavoz del grupo municipal Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha mandando un mensaje a los cubanos afirmando que "no están solos y que van a luchar para poder romper el bloqueo ilegal y criminal que Estados Unidos ha impuesto".

Además, ha explicado que el miércoles a las 19,00 horas van a celebrar un encuentro solidario en la Plaza de la Marina para que "le mandemos entre todos un fuerte abrazo al pueblo cubano".