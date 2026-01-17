Bellas Artes de la UMA acoge la muestra 'Símbolos y nuevas ficciones' que transita entre lo arqueológico y lo imaginario. - UMA

La Sala de Exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes y el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga (UMA) presentan la muestra 'Símbolos y nuevas ficciones', del artista Jesús Murán, que se articula como "un territorio de tránsito entre lo arqueológico y lo imaginario".

Esta exposición se podrá visitar hasta el 13 de febrero y supone un espacio "donde la cerámica y el dibujo funcionan como herramientas de excavación simbólica capaces de desenterrar --o, más bien, de construir-- un repertorio de signos que no remiten a un pasado concreto, sino a la posibilidad misma de narrar".

Así lo han indicado desde la UMA en una nota, en la que señalan que a través de un conjunto de piezas que oscilan entre lo objetual y lo gráfico, la exposición "despliega un vocabulario de formas que parecen provenir de un tiempo imposible: fragmentos de máscaras, manos detenidas en gestos ambiguos, herramientas sin función precisa, animales insinuados, geometrías rituales, objetos que no explican nada, pero que señalan mucho".

Según han explicado, "si lo arqueológico suele asociarse a la reconstrucción del origen, aquí el gesto se invierte: el origen no se busca, se fabrica". Así, han señalado que el artista asume el acto de modelar "como un modo de pensar, como una práctica epistemológica que permite observar cómo un símbolo se erige, cómo un fragmento se convierte en signo y cómo un signo, a su vez, reclama contexto, mito e interpretación".

Esta exposición propone "un suelo movedizo donde cada pieza es, al mismo tiempo, resto y anticipación, evidencia y ficción, invitando al espectador a ocupar el lugar del arqueólogo que no encuentra, sino que imagina".

La sala se configura, así, como un paisaje transdisciplinar donde la cerámica aporta la densidad táctil de la materia con memoria, mientras que el dibujo introduce un contrapunto de levedad, especulación y deriva".

"Entre ambos medios se genera un campo de tensión donde las obras se comportan como nodos narrativos: cada una podría ser el inicio de una historia, el capítulo perdido de un mito, el vestigio de una cultura inexistente o el manual de instrucciones de un ritual futuro", han señalado.

Asimismo, han apuntado que las piezas se disponen como si fueran parte de un inventario incompleto, un archivo provisional que revela tanto como oculta y que el espectador se ve obligado "a completar lo que falta, a atribuir funciones, a reconstruir causas y consecuencias".

Esa operación "activa el verdadero núcleo del proyecto: mostrar que los símbolos no existen por sí solos, sino que se producen en el cruce entre materia, mirada y contexto; que toda identidad, toda historia, toda significación es un ejercicio de negociación constante".

Esta exposición, comisariada por Manuel Pedro Rosado, estará acompañada de una publicación que contará con sendos textos tanto suyo como del propio artista.

Jesús Murán (Granada, 1996) es Graduado en Bellas Artes (2021) por la Universidad de Granada, además de Máster de Cerámica: Arte y Función (2022) por la Universidad del País Vasco y Máster en Producción Artística Interdisciplinar (2025) por la Universidad de Málaga. Ha realizado intercambios con la Universidad Pedagógica de Cracovia, Polonia; Universidad Autónoma de Yucatán, de México; y la Universidad Andrés Bello, de Chile.

Su trabajo ha sido expuesto en Cerco, Festival Internacional Cerámica Contemporánea, Zaragoza, 2022 y en Lohia, Juntas Generales, Bilbao, 2022. También ha sido beneficiario de becas de residencia como la ARP de Artistas Residentes de Postgrado 2025 de la Universidad de Málaga, o la Residencia taller de máscaras con Damián Ortega por el Centro Botín en Santander 2022.