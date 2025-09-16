Benalmádena (Málaga) acoge el V Festival de Artistas por los ODS: Arte, cultura y compromiso social

Organizado por la Asociación Española de Innovación Social, el festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, así como con el apoyo de entidades y colectivos culturales que comparten el propósito de usar el arte para transformar la sociedad. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

Del 19 al 21 de septiembre en distintos espacios como el Castillo Bil-Bil, el Parque de La Paloma o la Plaza de la Mezquita

La ciudad malagueña de Benalmádena se prepara para acoger los días 19, 20 y 21 de septiembre la quinta edición del Festival de Artistas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una cita cultural que se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras y con mayor carga social del calendario municipal.

Así lo han dado a conocer desde el Ayuntamiento, que señala que este encuentro multidisciplinar, que combina arte, creatividad y sensibilización, nació como una iniciativa del antropólogo y divulgador cultural Ángel Arenas, y ha reunido en sus cuatro ediciones anteriores a más de 70 artistas nacionales e internacionales.

Todos ellos han ofrecido propuestas con un fuerte compromiso social, inspiradas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas.

Organizado por la Asociación Española de Innovación Social, el festival cuenta una vez más con el respaldo del Ayuntamiento de Benalmádena, así como con el apoyo de diversas entidades y colectivos culturales que comparten el propósito de utilizar el arte como una herramienta de transformación social.

La concejala de Cultura, Jésica Trujillo, ha subrayado la importancia de este evento para la ciudad. "Este festival representa perfectamente lo que queremos para Benalmádena: una ciudad abierta, creativa, participativa y comprometida con los grandes retos globales", ha declarado.

PROGRAMACIÓN

La programación arranca el viernes 19 de septiembre en el Castillo Bil Bil, con la inauguración oficial a las 11.30 horas. A continuación, la compañía Vibralto Teatro presenta la obra 'Masterchel, descubre quién eres de verdad', una propuesta dirigida al público infantil que combina humor y emoción para reflexionar sobre la identidad, los sueños y la alimentación saludable, con la participación especial del Colegio Maravillas.

Ese mismo día, por la tarde, el Centro de Participación Activa Anica Torres acogerá la exposición y taller 'Sobre la naturaleza del amor', una propuesta íntima y participativa de las artistas Belén Molina e Isabel Marqués.

El sábado 20 la acción se traslada a espacios abiertos de la ciudad. A las 11 horas, en Benalmádena Costa, los ciudadanos podrán participar en la creación de un logo gigante de los ODS junto a Merche L. Valdivia y Ángel Arenas. Más tarde, a las 12.30, el Parque de la Paloma acogerá la instalación '17 ODS, 17', una narración sensorial con cuentos y pompas de jabón a cargo de Elisabeth Muñoz, pensada para los más pequeños.

La jornada culminará con el espectáculo 'Jazztoy aquí', una original fusión de música en directo y humor, protagonizado por la banda 20Km & Harmony Music y el humorista Jesús Arenas, en la Casa de la Cultura, a partir de las 20.30 horas.

El domingo 21, el festival se despide en la plaza de la Mezquita, donde a partir de las 11.30 horas volverá una de las instalaciones más emblemáticas del festival: el Mapa Gigante Interactivo de los ODS. Este año incorpora elementos de realidad aumentada, gamificación e inteligencia artificial, y ha sido desarrollado por la artista digital Guadalupe Díaz.

Como broche final, el grupo Danzamanía ofrecerá el espectáculo 'Muévete por los ODS', una vibrante propuesta de danza urbana y freestyle que invita al público a comprometerse activamente con los valores del desarrollo sostenible.

Más allá de su atractiva programación, el Festival de Artistas por los ODS representa una forma de entender la cultura como un espacio de encuentro, participación y conciencia colectiva. Con todas las actividades gratuitas y abiertas a todos los públicos, la iniciativa demuestra que el arte puede ser una poderosa herramienta para fomentar valores como la igualdad, el cuidado del planeta, la paz, la salud o la justicia social.

Jésica Trujillo ha recalcado que "desde el Ayuntamiento apostamos por una cultura que no solo entretiene, sino que educa, moviliza e inspira. El arte tiene la capacidad de emocionar, de hacernos reflexionar y de abrir espacios para el diálogo, y eso es precisamente lo que se vive en este festival".