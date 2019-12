Bendodo critica "el sectarismo" del PSOE: "Si aquí estuvieran gobernando los socialistas, no hay intervención"

Publicado 23/12/2019 14:54:33 CET

MÁLAGA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha criticado el "sectarismo" de los socialistas y les ha instado a asumir "que el cambio se ha producido", apuntando que "si aquí estuviera gobernando el PSOE, no hay intervención" por parte del Ministerio de Hacienda a través del aviso de que no podrá salir a los mercados a buscar financiación en 2020 al haber incumplido el objetivo de déficit, deuda y la regla de gasto en 2018.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, donde ha hecho balance del año, Bendodo ha asegurado que "las cosas funcionan" en estos once meses de Gobierno del PP y Cs, aludiendo a datos de creación de empleo, de afiliados a la Seguridad Social, de bajada de impuestos, de "record" en turismo, de exportaciones "porque nunca habíamos estado los segundos tras Cataluña", y de la economía "que más va a crecer junto a la de Madrid".

Ha indicado que en la carta remitida por el departamento del Gobierno central que dirige en funciones María Jesús Montero se pide a la Junta un plan de ajustes y ha considerado que "el mejor plan de ajustes es el gobierno de cambio y el presupuesto de estabilidad que hemos aprobado la pasada semana", algo que, ha dicho, "parece normal pero no lo era antes y significa que el Gobierno tiene el compromiso de no gastar ni un euro más de lo que ingresa".

Al respecto, el consejero de Presidencia ha señalado que en 2018 se gastó "mucho más y se incumplieron los tres parámetros", siendo Montero la mitad del año consejera de Hacienda, aunque esta "ha deslizado que los seis primeros meses hubo estabilidad presupuestaria y que la culpa es del consejero Arellano; qué compañerismo más bueno".

Bendodo ha insistido en que la Junta andaluza pide al Gobierno central que retire esa intervención "y que se sienten a hablar, no la frialdad de una carta".

Ha recordado que el Gobierno anterior de Susana Díaz en 2018 salió a los mercados a financiarse y pudo captar 600 millones de euros y que este 2019 el nuevo Ejecutivo andaluz también lo hizo y logró captar 1.400 millones de euros "evidentemente en unas circunstancias mucho mejores que las del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)". Ha apuntado que la previsión para 2020 es captar hasta 1.900 millones.

"Esto por casualidad no puede ser. Tener capacidad de financiarte en los mercados es porque lanzas un mensaje de seguridad y buena gestión", ha asegurado el consejero, quien ha apuntado que "si ven que la economía andaluza tiene previsión de crecimiento por encima de la media española y que funciona, más capacidad para financiarnos".

Cuestionado por unas manifestaciones del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, sobre la palabra intervención, ha indicado que "lo que ha dicho es lo mismo que venimos diciendo todos los miembros del Gobierno, que estamos absolutamente indignados por esta intervención de la capacidad de la Junta de financiarse en los mercados".

También ha criticado el "sectarismo" del Ejecutivo socialista en funciones en cuanto a la atención de los menores extranjeros no acompañados (Menas) y se ha preguntado "si con un gobierno socialista hubiera dicho que no se paga", apuntando que en los presupuestos andaluces de 2020 se han incorporado 26 millones de euros "porque el Ejecutivo central dice que no paga la atención a estos menores que llegan a Andalucía".

"Tienen que aceptar de una vez por todas que ya no gobiernan en Andalucía, que el cambio se ha producido y que el cambio es a mejor", ha manifestado Bendodo, quien ha vuelto a dar un mensaje de "estabilidad" del Ejecutivo de la Junta "algo que se cotiza alto porque ahí esta el Gobierno de España con una incertidumbre que es letal".

GESTIÓN

El consejero ha hecho balance de la gestión de la Junta y ha señalado que en estos meses "se ha demostrado que las tres banderas que ha levantado el socialismo, la sanidad, la educación y los servicios sociales, son los tres grandes fraudes", apuntando que en la primera es en la que "más esfuerzo hay que hacer", aunque ha indicado que se están dando pasos con 4.600 contratos nuevos y cubriendo el 28 por ciento de las bajas.

El consejero de la Presidencia ha recordado que se están cumpliendo los 90 puntos del acuerdo con Ciudadanos y que hasta la fecha han pasado 47 semanas "de Gobierno del cambio" en las que se han adoptado 682 medidas. "Esta es la disposición de nuestro Gobierno, que actúa con diligencia y urgencia. Trabajamos entre todos para que los andaluces entiendan que hay otra forma de hacer política y que hay políticos que cumplimos con nuestra palabra", ha dicho.

Por su parte, los consejeros de Empleo y Educación, Rocío Blanco y Javier Imbroda, respectivamente, han coincidido en la situación "caótica" y en el "desbarajuste" que encontraron en sus áreas tras los años de gobierno del PSOE y han destacado las acciones llevadas a cabo.

Así, Blanco ha asegurado que encontró "una escombrera en la que tenemos que estar levantando cascotes para limpiar", aludiendo a los expedientes de formación sin tramitar, la inexistencia de protocolos o de una cultura de la evaluación y la "muy deficiente" distribución de los recursos humanos. Ha indicado que se apostará por las políticas activas de empleo y por la normalización de la formación.

Por su parte, el consejero de Educación ha asegurado que la Junta sigue apostando por una transformación educativa, en la que se trabaja pero que "requiere su tiempo", ha dicho; y ha destacado que se siguen manteniendo los tres ejes, como son los alumnos, los profesores y la despolitización de la educación.

Al respecto, Imbroda ha señalado que en Cataluña "la educación fue utilizada para adoctrinar hacia la independencia" y ha incidido en que en Andalucía "ha habido un adoctrinamiento para la permanencia de un partido político en el poder y esa mentalidad hay que sacarla de los centros educativos que están para formarse". "Ya lo dije en sede parlamentaria, saquen ustedes sus taras ideológicas, dejen a nuestros niños y jóvenes en paz, que se eduquen", ha dicho.

Ha manifestado que "ha habido una tendencia hacia eso en algunos casos y los tenemos totalmente contrastados, encontrándonos algún tipo de brote periódico en este aspecto".

Ha asegurado que se han aprobado dos presupuestos "que han permitido las mayores partidas presupuestarias de la historia de la Junta de Andalucía en esta materia", de tal forma que la Educación pública en 2020 dispone de un aumento de 217 millones, un 3,7 por ciento más --237,4 millones en total--, hasta alcanzar la cifra récord de 6.868 millones de euros.

El consejero ha señalado que el Gobierno andaluz está prestando especial atención a la educación especial para "los alumnos más vulnerables", a los niños de zonas desfavorecidas para luchar contra las desigualdades sociales, y al bachillerato internacional; así como a la formación del profesorado.

Sobre el plan de refuerzo, ha reconocido que "no lo comunicamos bien" y ha apuntado que se irá "de la mano" de las asociaciones de directores y de madres y padres de alumnos (Ampas).