Bendodo destaca que la vacunación en Andalucía va "a velocidad de crucero" y critica que Illa esté "a media jornada"

El consejero de la Presidencia, Interior y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha destacado que en la comunidad autónoma se está trabajando a un "200 por ciento" para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, con una campaña de vacunación que va "a velocidad de crucero"; y ha criticado que, mientras tanto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esté "a media jornada en plena crisis sanitaria".

En Málaga, en un acto online de NNGG junto a la futura presidenta de esta organización juvenil, Beatriz Fanjul, Bendodo ha calificado de "absolutamente inaceptable" que en "plena lucha contra la pandemia" el ministro de Sanidad "esté al 50 por ciento".

"El 50 por ciento del tiempo lo dedica a sus responsabilidades como ministro y el resto a ser candidato a las elecciones catalanas que ya veremos si se celebran. No puede ser candidato del PSOE y ministro en plena crisis sanitaria, en plena tercera ola", ha enfatizado el consejero andaluz.

Bendodo ha explicado que en Andalucía se está vacunando "los siete días de la semana a cualquier hora del día". Así, actualmente, se han puesto 81.580 vacunas, lo que supone "el 60 por ciento de las vacunas que nos ha mandado el Gobierno".

"Una de cada tres vacunas puestas en el país, son en Andalucía. Vamos a velocidad de crucero y la tercera ola exige este ritmo y nivel de dedicación", ha sostenido el dirigente andaluz, quien ha lamentado que la oposición intente "sacar rédito a la pandemia y utilizar la tristeza y la preocupación" de la ciudadanía. En este punto, ha aludido a que "intentaron fastidiar, boicotear, el inicio del curso escolar y no lo consiguieron".

Bendodo también se ha vuelto a referir a que la Junta de Andalucía tiene reservadas un 20 por ciento de vacunas, las necesarias para poner la segunda dosis: "No nos podemos permitir el lujo si hay inclemencias meteorológicas, de lógistica o de transporte de no poner la segunda dosis porque sin ella la vacuna no es efectiva".

El consejero de la Presidencia ha subrayado también que la Agencia Europea del Medicamento haya permitido que del vial, del que se extraen cinco, puedan sacarse seis dosis, "una buena noticia porque aumenta la capacidad de vacunación".

En este sentido, Bendodo ha insistido en el trabajo que se está realizando en Andalucía en esta campaña de vacunación y en que el andaluz es "un Gobierno prudente que tiene la responsabilidad de guardar ese 20 por ciento para poner la segunda dosis a partir del día 21, garantizándola a los que ya tienen puesta la primera".

En su intervención, ha criticado también que no puede haber "17 formas distintas de afrontar la tercera ola ni 17 planes distintos de vacunación", así como tampoco 17 formas distintas de aprobar estímulos para las empresas para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Bendodo, tras destacar la labor de NNGG para la juventud española, ha lamentado que el Gobierno central de PSOE y Podemos tenga un proyecto político "que hunde sus raíces en asuntos que nada tienen que ver con el futuro sino todo lo contrario: quien mira al pasado ha renunciado a un mejor futuro y eso está pasando en España".

A juicio de Bendodo, el Ejecutivo tiene un "concepto de cobertura social que es marketing y fuegos de artificio" y ha lamentado que, por ejemplo, "utilice la lucha contra la despoblación como moneda de cambio o que intente apropiarse de las políticas ambientales sin tener una agenda verde ni haber adoptado una medida de calado".

"Eso no es un gobierno de futuro sino un lastre para el futuro y para el presente de los jóvenes. Cuanto más tiempo esté --el actual Gobierno-- al frente de sus responsabilidades, más posibilidades hay de que su legado para el futuro sea una generación perdida", ha recalcado en su intervención.

Por tanto, ha animado a los jóvenes a ser "el freno a este despropósito de inacción de políticas para los jóvenes españoles" y ha considerado "clave" ese empuje juvenil "para cambiar las cosas y que volvamos a demostrar cómo se hacen las cosas" en el Gobierno de España.

Según Bendodo, la pandemia "la terminaremos doblegando y será un mal recuerdo pero quizá no pase tan rápido una desastrosa gestión por parte del Gobierno de España que haga saltar por los aires el futuro y el presente de muchos jóvenes españoles".