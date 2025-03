Bendodo pide a Montero dejarse "de inventos" de policía autonómica andaluza y critica que Sánchez "se come sus palabras"

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se come sus palabras" con el acuerdo con Junts para transferir las competencias de extranjería a Cataluña y ha instado a la vicepresidenta y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a que "se deje de inventos" en cuanto a una policía autonómica propia en Andalucía.

En una comparecencia ante los periodistas en Málaga y sobre la apuesta del PSOE-A por abrir el debate de que desde Andalucía se reclame al Estado la creación de una policía autonómica en esta comunidad, Bendodo ha asegurado que dicho partido va "de ocurrencia en ocurrencia" y que esto pasa "cuando uno conoce poco el territorio, porque lleva años fuera".

"Si lo que pretende María Jesús Montero es crear una policía autonómica con las competencias que tienen los Mossos d'Esquadra, el único objetivo que tiene es que haya menos Guardia Civil y menos Policía Nacional. Y eso desde el PP no estamos dispuestos a aceptarlo", ha dicho.

Según ha señalado, "entendemos que sus propuestas alocadas van simplemente por el hecho de que no conoce la realidad de Andalucía, porque lleva muchos años fuera. Pero nosotros, los andaluces, nos sentimos muy orgullosos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de que estén en nuestro territorio y reivindicamos que haya más presencia de Policía Nacional y de la Guardia Civil, no que eliminemos competencias y eliminemos, evidentemente, su presencia".

Bendodo ha lamentado que tanto Pedro Sánchez como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Montero "están tragando sus palabras porque todos están tragando con el independentismo" tras dicho acuerdo sobre las competencias de extranjería.

Así, se ha referido al "papelón" que tiene Marlaska, tras el pacto y le ha deseado que "se recupere pronto --ya que ha dicho que está enfermo--" y, sobre todo, que "recupere la fuerza necesaria para plantarse y no tener que tragarse sus palabras".

Bendodo ha recordado cuando Marlaska "dijo, abro comillas: 'El control de fronteras y los flujos de migración irregular son una competencia exclusiva del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos ni delegados'". "Esto no admite ningún tipo de interpretación, ni matices ni vías de escape para justificar lo injustificable", ha asegurado.

"Marlaska tiene que aclarar si va a aprovechar la oportunidad para enfrentarse a Sánchez, para dimitir o para comerse sus propias palabras", ha indicado el dirigente 'popular', quien ha añadido que "al final comerse las propias palabras se ha convertido en la dieta habitual del sanchismo".

"Sánchez se come sus palabras, Marlaska se come las suyas, e insisto, María Jesús Montero también se come las suyas, que es la delegada del independentismo de Pedro Sánchez que decía, cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, que no iba a consentir ninguna quita de la deuda, porque lo que hacía falta en Andalucía era una reforma del sistema de financiación", ha apostillado.

Según Bendodo, "esto es lo que pasa cuando un político dice una cosa y le persigue la hemeroteca; evidentemente se le cae todo el discurso", insistiendo en que "Montero ahora se ha tragado también sus palabras enteras, sin pestañear".

Ha reiterado que "gente que se considera de izquierda fetén, como Montero, como Sánchez o como Marlaska, traguen con una ley racista", apelativo que, ha precisado, "no me lo he inventado yo, esto lo dice el presidente socialista de Castilla-La Mancha". "Estamos de acuerdo, es una ley racista", ha incidido.

"No se puede insultar permanentemente a la inteligencia del conjunto de los españoles, eso es lo que ha firmado el PSOE con Junts, que los españoles que vayamos a Cataluña somos considerados extranjeros, inmigrantes. Por ahí no va a tragar nadie, absolutamente nadie", ha dicho Bendodo, quien ha considerado esto "intolerable".

Así, ha apelado "al constitucionalismo catalán, moderado, cabal, que es el que más sufre y el que peor lo está pasando en estas circunstancias".

Ha asegurado que el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, es "el presidente cuchara", pues "ni pincha ni corta". "Sánchez ha pactado con Esquerra la quita de la deuda y con Junts el traspaso de la inmigración y aquí Salvador Illa, que es el presidente, ¿Qué pinta? Absolutamente nada. Se queda cazando moscas, como se suele decir", ha finalizado.