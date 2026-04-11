Bendodo (PP) dice que Sánchez es "la tomadura de pelo internacional permanente"

MIJAS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este sábado "la incoherencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proclama no a guerra pero luego manda "el mejor barco español a la zona del conflicto o solicitar la creación de un ejército militar europeo": "Este es Pedro Sánchez, la tomadura de pelo internacional permanente".

Así lo ha señalado durante su intervención en el IX Congreso del PP de Mijas (Málaga), en el que ha explicado que Sánchez "hace poco dijo no a la guerra y a él le da igual la guerra, él cree que así moviliza a la izquierda y que como están muy descontentos con él sus propios votantes creen que así los puede levantar del sillón".

A juicio de Bendodo, "por eso dijo no a la guerra", pero "le duró 15 minutos", ya que "el mismo día por la mañana que dijo no a la guerra por la tarde mandó un barco de guerra español, el mejor barco que tenemos con 200 militares a bordo y lleno de misiles, a la guerra".

"¿Cómo se puede estar en contra de la guerra mandando un barco de guerra a la guerra y diciendo no a la guerra?", ha cuestionado y ha dicho que eso fue la semana pasada, pero ayer otra vez "dijo no a la guerra y al cuarto de hora dijo que hay que crear un ejercito militar europeo".

Al respecto, Bendodo ha señalado que "si quieres crear un ejército militar europeo no es para jugar baloncesto, es para ir a la guerra". "Este es Pedro Sánchez, la tomadura de pelo internacional permanente. Por tanto, es solo una pose", ha concluido.