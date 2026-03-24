Bendodo: "Puente debe dar explicaciones en el Congreso y pedir disculpas por graves retrasos en línea del AVE" en Málaga

Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) a fecha del 19 de marzo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha reclamado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "debe dar explicaciones en el Congreso y pedir disculpas a los malagueños por la incapacidad del Gobierno para recuperar la conexión por alta velocidad" completa tras el desprendimiento del talud en la localidad de Álora.

Por ello, ha anunciado que el PP ha solicitado el acceso completo al expediente de las obras de reparación para aclarar "si ha habido una gestión negligente e ineficaz de las mismas", a la vez que se pregunta "por qué se han descartado todas las propuestas aportadas por la formación 'popular' para evitar el transbordo en autobús usando trenes de ancho variable".

Asimismo, ha reclamado información sobre "qué empresas se ha contratado, quién ha hecho los proyectos, qué recursos se han destinado, por qué se tarda tanto en implantar turnos de 24 horas y no se hace hasta que los medios denuncian la escasez de medios y la lentitud de los trabajos".

"Los malagueños queremos saber qué está pasando en la reparación de la vía del AVE por el talud derrumbado en Álora, por qué el Ministerio ha dado hasta tres fechas diferentes y no se compromete con ninguna para la reapertura del servicio directo", ha insistido a través de una nota.

De esta forma, el dirigente 'popular' ha cuestionado "por qué el ministerio ha dado hasta tres fechas diferentes y no se compromete con ninguna para la reapertura del servicio directo". "Puente está perjudicando a miles de ciudadanos y provocando la perdida de cientos de millones de euros a la economía andaluza y malagueña", ha recalcado.

Bendodo también ha insistido en que Puente "es el peor ministro de Fomento de la historia" y ha recalcado "el desprecio continuado a Málaga". "A la grave falta de mantenimiento de la red ferroviaria creemos que se suma una gestión negligente, lenta e ineficaz en estas obras de emergencia", ha aseverado.

Al respecto, ha considerado que "se ha perdido un tiempo precioso en la evaluación del estado de los terrenos y los muros de contención que seguían en pie, lo que ha obligado a rehacer el proyecto de reparación. Porque primero se iban a mantener y ahora hay que demolerlos".

Además, ha criticado "el sectarismo" de Pedro Sánchez y Puente por "descartar las propuestas que ha realizado el PP para evitar el transbordo por autobús y evitar así molestias y retrasos a los viajeros" y ha recordado que "se pueden usar trenes de ancho variable y sabemos que los maquinistas están haciendo ya la formación necesaria para ello. Pero el presidente de Renfe lo negó, insultando a los periodistas".

Finalmente, Bendodo ha recordado la alternativa planteada por la formación 'popular' como es la creación de un puente aéreo provisional entre Málaga y Madrid, "con precios tasados y asequibles, que garantice una alternativa real mientras se restablece plenamente el servicio ferroviario".