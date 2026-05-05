Bendodo señala que el juicio del 'caso mascarillas' tiene "una pinta y un tufo a posible financiación irregular de PSOE"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, en unacto en Benalmádena (Málaga). - PP MÁLAGA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el juicio por el 'Caso Mascarillas' en el que está acusado, entre otros, el exministro socialista José Luis Ábalos, tiene "una pinta y un tufo a posible financiación irregular del PSOE". "Cuando anda como un pato, vuela como un pato y canta como un pato, posiblemente sea un pato", ha dicho.

Cuestionado sobre por qué el abogado del PP ha rebajado la petición de pena de prisión para el empresario Víctor de Aldama en este caso, Bendodo ha dicho que "en todo proceso judicial, cuando se está desarrollando, somos respetuosos, no hacemos valoraciones para no influir ni positivamente ni negativamente, ni de ninguna manera. Queremos dejar que el procedimiento se cierre y cuando haya una sentencia valoraremos".

Pero sí ha calificado de "paradójico" que "aquí nadie conocía a nadie" y ha significado cómo "si Pedro Sánchez, Koldo, Cerdán y Ábalos iban en el coche durante más de año, año y pico para las primarias, después no se conocía nada de lo que hacía ninguno de ellos", recordando que "de los cuatro, tres acabaron en la cárcel, falta Pedro Sánchez".

"Aquí nadie conoce a nadie, nadie sabía nada. Por favor, los españoles no somos tontos", ha añadido el dirigente 'popular', quien, al ser de nuevo cuestionado por esa rebaja en la petición de pena por parte del PP ha reiterado que "las estrategias judiciales no las voy a valorar". "Somos respetuosos cuando están los procedimientos en marcha y cuando se lleguen a las conclusiones en forma de sentencia, valoraremos", ha concluido.