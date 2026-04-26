Las bibliotecas municipales de Málaga suman más de 111.100 visitantes en el primer trimestre

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MÁLAGA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas municipales de Málaga capital, que son cerca de una veintena, han sumado en los tres primeros meses del año, entre enero y marzo, un total de 111.133 visitantes.

Así, según los datos facilitados a Europa Press, supone un incremento del 1,02% con respecto al año anterior, cuando en el mismo periodo sumaron 110.007.

El Ayuntamiento de Málaga tiene 18 bibliotecas distribuidas por los diferentes barrios y distritos, y un bibliobús que recorre los más alejados del centro de la ciudad.

Las bibliotecas públicas municipales de Málaga son de libre acceso para todos los ciudadanos. Para acceder, consultar los fondos, utilizar las salas de lectura, de estudio, etcétera no es necesario ningún requisito. Así, para hacer uso del servicio de préstamo, de ordenadores y de la red Wi-Fi necesitas la tarjeta de usuario.