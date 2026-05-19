Bibliotecas de la Universidad de Málaga amplían horarios para facilitar preparación de exámenes

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MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Algunas de las bibliotecas de la Universidad de Málaga (UMA) ampliarán hasta el próximo 16 de julio sus horarios de apertura con el fin de facilitar al estudiantado la preparación de sus exámenes.

En concreto, las bibliotecas con horario especial son la General, la de Medicina, la de Económicas y la de Ciencias, según ha indicado la UMA en un comunicado.

Así, el horario de la Biblioteca General será del viernes 15 al viernes 22 de mayo hasta las 24,00 horas y del sábado 23 de mayo al jueves 16 de julio hasta las 02,00 horas.

Por su parte, el horario de la biblioteca de Medicina es del sábado 23 de mayo al jueves 18 de junio hasta las 24,00 horas, según los datos.

Asimismo, el horario de la Biblioteca de Económicas es del viernes 15 de mayo al viernes 22 de mayo hasta las 24,00 horas y del sábado 23 de mayo al viernes 19 de junio la apertura hasta las 02,00 horas. Además, del sábado 20 de junio al jueves 123 de julio la apertura hasta las 21,00 horas.

El horario de la Biblioteca de Ciencias es del viernes 15 de mayo al viernes 22 de mayo hasta las 24,00 horas y del sábado 23 de mayo al viernes 19 de junio la apertura hasta las 02,00 horas.

El acceso a las bibliotecas con horario extraordinario está limitado a la comunidad universitaria y requiere reserva previa a través del sistema Affluences. En el resto de salas de estudio de la UMA se mantendrá durante estos periodos el horario habitual y el acceso libre.