Blanco espera que el 30 sea "de verdad" la fecha de vuelta de AVE directo a Málaga y recuerda que es "conexión vital"

1080897.1.260.149.20260423143844 La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, atiende a los medios antes de intervenir en la inauguración de la 'ACEM SUMMIT 2026' en Antequera (Málaga). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ANTEQUERA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha esperado que el 30 de abril sea "de verdad" la fecha definitiva para que Málaga recupere la alta velocidad directa y ha recordado que esta conexión con Madrid "es vital" no sólo en el sector del ocio y del turismo sino para otros, como el de negocios "que también se ha resentido". "Así que esperemos que esta vez sea que sí", ha dicho.

Cuestionada por los periodistas en Antequera (Málaga) al respecto, Blanco ha recordado que se han dado "varias fechas" y ha considerado que es "una buena noticia para Málaga, para Antequera y para toda Andalucía porque no olvidemos que llevamos más de tres meses desconectada la provincia de Málaga con el resto de España desde el punto de vista ferrocarril".

Ha considerado que "lo que pasó en Álora no es solo un desastre natural sino también es consecuencia de la falta de mantenimiento y inversión que ha habido en la red ferroviaria para la provincia de Málaga", punto en el que ha añadido que ha habido "cierta opacidad o desidia en cuanto a la actuación puesto que tardaron más de un mes en valorar la actuación técnica que se tendría que llevar a cabo".

"Esperemos que de verdad este 30 de abril sea la fecha de apertura, porque no olvidemos las consecuencias que ha tenido ahora mismo ese esa desconexión de Málaga con el resto de Andalucía en Semana Santa, lo que ha valorado el sector de la sobre todo la hotelería y de la de la hostelería; la no incorporación de los fijos discontinuos", ha concluido.