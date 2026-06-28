Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga llegan a Venezuela para ayudar a los afectados por los terremotos

Imagen de los efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga en Caracas. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga ha llegado este pasado sábado a las 11,00 horas al aeropuerto de Caracas (Venezuela) para ayudar a los afectados por el terremoto registrado en el país latinoamericano.

Según ha detallado el Consorcio en una nota, los bomberos tuvieron que esperar hasta aproximadamente las 19,00 horas para que se gestionara su salida dirección a la zona cero. Desde entonces, los efectivos desplazados están trabajando en la zona de Playa Grande, Caracas, en varios escenarios con estructuras colapsadas y edificios con estructuras muy dañadas, atendiendo a las indicaciones de dos militares bolivarianos asignados al grupo.

Asimismo, ha destacado que se está utilizando el dron con una cámara térmica para la supervisión de edificios y la cámara con equipos de sensores de movimiento y ruido con el fin de descartar presencia de vida.