Una brillante bola de fuego captada por varios observatorios cruza e ilumina la costa de Málaga

Una brillante bola de fuego es captada desde Calar Alto, en Gérgal (Almería). - CAHA

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El observatorio astronómico de Calar Alto, ubicado en Gérgal (Almería), ha captado una brillante bola de fuego de origen asteoridal que ha cruzado el cielo y ha iluminado toda la costa de Málaga durante la madrugada del pasado 20 de mayo.

Según el análisis preliminar del profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el evento pudo divisarse sobre las 1,36 horas en horario peninsular español, cuando el asteroide viajaba a unos 56.000 kilómetros por hora a una altitud inicial de 80 kilómetros y una final de 39 kilómetros.

El fenómeno ha sido registrado por los detectores que el Proyecto Smart que opera el observatorio almeriense así como también en Huelva, La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla, Otura (Granada) y Mazagón (Huelva).

No obstante, las propias cámaras exteriores del recinto de Calar Alto pudieron seguir este evento desde distintos sistemas de monitorización del cielo.

Se trata del segundo bólido divisado en menos de una semana tras el registrado el pasado 15 de mayo, el cual también atravesó el sur peninsular a una velocidad de 106.000 kilómetros por hora. En esta ocasión, también atravesó las provincias de Málaga y Granada.