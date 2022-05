El CAC Málaga presenta la primera exposición de Ben Sledsens en un museo en España

MÁLAGA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga presenta 'Ben Sledsens', la primera exposición en un museo en España del pintor belga, comisariada por Fernando Francés y que recoge los últimos cinco años de su creación artística. Estará del 27 de mayo al 11 de septiembre.

La muestra está formada por 16 pinturas de diversos formatos realizadas desde 2018 hasta la actualidad, algunas de ellas inéditas. Sus pinturas representan escenas ficticias inspiradas en su entorno cotidiano, un relato donde toma como referencia la historia del arte, la literatura o el imaginario propio del artista en el que invita al espectador a adentrarse en un paisaje bucólico.

Ben Sledsens (Amberes, Bélgica, 1991) estudió en la Real Academia de Bellas Arte de Amberes en Bélgica donde se decantó finalmente por la pintura. Actualmente, este joven pintor es reconocido como una figura destacada dentro de la escena artística belga e internacional.

Dentro entre sus exposiciones individuales destacan: 'Ben Sledsens', Kunstmuseum Luzern, Lucerna, Suiza (2021); 'Seven trees', Yellow Pond; 'WT Foundation', Kiev, Ucrania (2021); 'Morning Moon' (2020) y 'Two Trees' (2018), Tim Van Laere Gallery, Antwerp, Bélgica; 'Before the crow crows', MIER, Los Ángeles, EE.UU; 'Pulling Ropes and Ringing Bells', Tim Van Laere Gallery, Antwerp, Bélgica (2016), entre otras.

Su obra forma parte de las colecciones permanentes de instituciones culturales o museos internacionales como Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura, Las Palmas de Gran Canaria, España; Kotxe Kungsgalery, Bloemfontein, Sudáfrica; M HKA, Museum of Contemporary Art Antwerp, Antwerpen, Bélgica; Nassima Landau Art Foundation, Israel o The State Hermitage Museum, San Petersburgo, Rusia.