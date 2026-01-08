Caen dos organizaciones criminales a las que se atribuye 44 robos con fuerza en naves industriales en Málaga

Efectos intervenidos a estas organizaciones crimianles que atacaban cajas fuertes en naves industriales para sustraer dinero en efectivo con un modus operandi metódico en un máximo de diez minutos y en horario nocturno. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales de procedencia albano-kosovar a las que se atribuye 44 robos con fuerza en naves industriales en Málaga. Hay 18 personas detenidas (seis de ellas han ingresado en prisión provisional) por su presunta implicación en los delitos de robo con fuerza, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Así lo ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado, en el que detalla que sendos entramados, de carácter itinerante y estructura sofisticada, atacaban las cajas fuertes de los inmuebles para apoderarse del dinero en efectivo. El botín asciende a más de 250.000 euros.

En cuanto al desarrollo de la operación, indican que desde el pasado mes de mayo y hasta finales del año 2025 se observó un importante aumento de robos en naves industriales en la capital malagueña, en los que los autores sustraían dinero en efectivo contenido en las cajas fuertes, utilizando herramientas específicas para su apertura "in situ", o bien, sustrayéndolas para su posterior fractura en lugares alejados. En la consumación de los asaltos provocaban cuantiosos daños.

Debido al elevado de hechos delictivos y concatenación de los mismos, que habían generado una gran alarma social en el tejido empresarial, el Grupo de Robos de la Comisaría Provincial inició la investigación. Las averiguaciones de los agentes llevaron a seguir la pista de miembros de la trama, que estaban asentados en la costa valenciana, desplazándose a puntos de la Costa del Sol para consumar un "tour" de robos.

El modus operandi empleado era metódico y repleto de importantes medidas de seguridad. Usaban vehículos alquilados o a nombre de terceras personas, algunas de ellas ajenas a la trama.

EXPLORABAN PREVIAMENTE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

Antes de los robos, planificaban incursiones discretas en los polígonos para estudiar y seleccionar las naves. Ya, en la fase de ejecución, sustituían las placas de matrícula originales de los vehículos por otras sustraídas y también preparaban las herramientas y medios técnicos avanzados para cometer los robos.

Destaca el uso de inhibidores de frecuencia para crear interferencias en la red de comunicaciones y anulación de alarmas en los comercios. Se estima en apenas diez minutos como máximo el tiempo empleado por los sospechosos para consumar los robos, siempre en horario nocturno.

Finalmente, se practicaron cuatro registros domiciliarios, incautando dinero y gran cantidad de material utilizado para los asaltos. Aunque la investigación aún sigue abierta, se dan por desmanteladas dos organizaciones criminales muy activas a las que se atribuye más de 40 robos.

En las fases operativas llevadas a cabo hasta el pasado mes de diciembre en las localidades de Málaga, Fuengirola y Alhaurín el Grande, con extensión en las indagaciones a la zona de Levante, se llevaron a cabo la detención de 18 personas por su presunta responsabilidad en la trama. Seis de los arrestados fueron enviados a prisión provisional por la autoridad judicial competente.