Caen dos redes dedicadas al narcotráfico con 19 detenidos y 26 registros en Málaga, Córdoba y Jaén

Intervención de agentes de la Policía Nacional contra el narcotráfico. - VÍDEO CNP

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, coincidentes en tiempo y zona de actuación; una investigación que tras más de un año ha culminado con un total de 19 detenidos y 26 registros en las provincias de Málaga, Córdoba y Jaén.

Así lo han informado desde la Policía Nacional en una nota, en la que han precisado que se han intervenido "gran cantidad" de sustancia estupefacientes, como cocaína, MDMA, marihuana, hachís; y también se han intervenido armas, vehículos, sistemas de video vigilancia y seguimiento, así como más de 200.000 euros en efectivo.

Las operaciones, denominadas 'Samsara' y 'Mendoza', han sido llevadas de forma conjunta por el grupo de Udyco Torremolinos-Benalmádena, Grupo 1 de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Córdoba y Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Linares (Jaén).

Estas unidades aunaron esfuerzos en el momento que tuvieron conocimiento sobre dos grupos criminales dedicados a la adquisición, transporte y preparación de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, MDMA, hachís y marihuana, para su posterior distribución a mediana y pequeña escala en diferentes puntos de la geografía andaluza.

Así, han explicado que en enero de 2025 comenzaron las primeras indagaciones, que situaron a los supuestos cabecillas de la trama, y principales investigados, afincados en la Costa del Sol. La labor policial dio sus frutos tras numerosas vigilancias y seguimientos, y permitió seguir ampliando el círculo de personas identificadas y pertenecientes al entramado de la organización criminal.

De esta forma, han apuntado, los investigadores pudiendo determinar quienes conformaban el núcleo duro, que se encargaban del transporte, guarda, preparación y distribución de las sustancias estupefacientes.

Los agentes consiguieron localizar las fincas y domicilios, así como establecer un 'modus operandi', que consistía en realizar los contactos necesarios para la adquisición de la sustancias estupefacientes, principalmente en las zonas de Costa del Sol y Granada, entre grupos criminales y otros clanes.

Los pagos de las cantidades pactadas de droga los abonaban de forma fraccionada, o incluso pagaban con vehículos importados desde Alemania por los cabecillas, realizando su distribución a diferentes domicilios y fincas de las provincias de Málaga, Jaén y Córdoba.

Según han precisado, los agentes interceptaron hasta en dos ocasiones envíos de droga, consiguiendo a su vez identificar a las partes intervinientes en la ilícita transacción. En la primera fase incautaron 2.000 gramos de cocaína, una pastilla de hachís de más de 100 gramos, y un paquete de plástico conteniendo ocho gramos de cocaína rosa o 'tusi'.

En una segunda fase, se procedió a la intervención de otro paquete de cocaína de 1.000 gramos, llevando a los investigadores a intensificar las vigilancias.

La fase de explotación de la investigación se produjo el pasado mes con 15 registros domiciliarios en las localidades de Málaga, Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Marbella y diez personas detenidas. Asimismo, se realizó la incautación de 273 gramos de cocaína, 15 gramos de cocaína rosa, 2.000 gramos de hachís, 2.041 gramos de marihuana en cogollos, varias dosis de anabolizantes, más de 86.000 euros en efectivo, 600 libras y 22.000 dirham.

También se intervinieron siete vehículos, dos relojes de alta gama --valorados en más de 100.00 euros--, dispositivos de geolocalización, una pistola de balines y una pistola-taser, numerosos teléfonos móviles, así como dispositivos informáticos y equipos de trasmisiones.

DIFICULTAD EN LA INVESTIGACIÓN POR SU ENCLAVE MÁS RURAL

En cuanto a la segunda operación, la Policía Nacional ha explicado que sobre marzo de 2025, se detectó la actividad de otro grupo organizado en la misma zona de actuación y, tras realizar las primeras pesquisas, los investigadores pudieron centrar al principal investigado.

Con vigilancias y seguimientos lograron identificar al resto de los supuestos integrantes de la organización, las fincas o domicilios, y los vehículos de carga utilizados por estos. También pudieron determinar el 'modus operandi' para la adquisición de la sustancia estupefaciente, principalmente en las zonas de la Costa del Sol y Antequera y cómo personas de confianza del cabecilla realizaban los traslados a las localidades de Linares y Villanueva de la Reina en la provincia de Jaén y Priego de Córdoba.

En este punto, la investigación se tornó "mucho más complicada", han apuntado, al tratarse de enclaves rurales y con un número de habitantes reducido, para realizar las vigilancias y ubicar los domicilios de los objetivos.

No obstante, los agentes pudieron ser testigos directos en la localidad de Antequera, del momento en el que uno de los investigados realizaba un contacto en el domicilio de uno de los suministradores de la sustancia estupefaciente, llegando a interceptar el vehículo, y lograron localizar en un hueco practicado en el mecanismo de cierre del portón trasero, conocido como 'caleta', dos paquetes de cocaína de 1.560 gramos.

Estos hechos desencadenaron la práctica de entradas y registros en los domicilios y viviendas de los investigados hasta ese momento, que se saldó con la detención de cuatro personas y ocho registros, en los que se incautaron 1.595 gramos de cocaína, 208 gramos de MDMA, 126 gramos de hachís, 319 gramos de marihuana y la cantidad de 143.505 euros en efectivo.

El pasado mes, en la última fase operativa de esta investigación, se han practicado tres detenciones más y tres registros domiciliarios en las localidades de Priego de Córdoba y Villanueva de la Reina, donde se ha incautado la cantidad de 3.253 gramos de cocaína y más de 7.000 euros en efectivo.