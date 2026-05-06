Campanillas celebra este domingo la romería en honor a San Isidro Labrador en la explanada de la calle José Calderón

La concejala delegada del distrito, Mar Torres, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El distrito malagueño de Campanillas celebra este domingo, 10 de mayo, su romería en honor a San Isidro Labrador en la explanada situada en la calle José Calderón, a la altura del edificio de la Junta Municipal de Distrito.

La concejala delegada del distrito, Mar Torres, acompañada por representantes de las asociaciones participantes en los festejos, ha informado de las actividades programadas para esta romería.

La romería de Campanillas dará comienzo con el tradicional paseo de carretas que partirá de la Estación de Campanillas a las 11,00 horas con el siguiente recorrido: salida desde Portales de la Victoria, pasando por las calles Gosen, Castañeros, Ramal de los Manceras, calles Sarajevo, Jacob y José Calderón hasta llegar al recinto feria.

En el lugar habilitado para la romería tendrán lugar las actuaciones en directo a partir de las 15,00 horas de los grupos 'Los Cenacheros', 'Sr. Mirinda' y los coros 'Raíces de Campanillas', 'Huertecillas Mañas' y 'Santa Rosalía-Maqueda'.

Asimismo, como en años anteriores, se realizarán varios concursos gastronómicos como el de la mejor tortilla o la mejor paella. También se entregarán obsequios a las asociaciones que asistan con una carreta engalanada y trofeos para los caballistas en las categorías de mejor jinete ataviado, mejor amazona ataviada, y mejor enganche.

Han detallado que habrá un premio para el mejor traje de flamenca y se elegirá al aficionado del año, al que se le hará entrega de un trofeo por su implicación en la organización del evento.