Canal Sur inaugura en su sede de Málaga la muesta de pinturas 'La Divina Locura' de Isaac Roldán.

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

'La Divina Locura', del artista Isaac Roldán, es el título de la próxima exposición de pinturas y dibujos que albergará el Centro Territorial de Canal Sur Radio y Televisión en Málaga. La inauguración tendrá lugar este viernes, 9 de enero, a las 20.00 horas.

La exposición, formada por un total de 33 cuadros, se caracteriza por la combinación de estilos pictóricos, los arquetipos, la simbología y el color, sellos de identidad del artista, que muestra en cada una de sus obras "la riqueza de su mundo interior", han indicado desde Canal Sur.

Los cuadros y dibujos reflejan paisajes, retratos y bodegones "llenos de significado y misterio con un fin terapéutico, de entretenimiento, reflexión y, por supuesto, diversión", han señalado en una nota.

Un trabajo pictórico que muestra "el código de la magia, la espiritualidad y el mundo a través del caos, la locura y el misticismo", según ha indicado el autor. "Cada obra es un puente entre el consciente y el subconsciente, entre la realidad y la imaginación, una invitación a explorar el vasto y sorprendente universo del alma humana".

En la obra de Isaac Roldan se pueden apreciar las influencias de distintos estilos y movimientos, como el fauvismo, el surrealismo, el cubismo, el arte abstracto, la psicodelia o el impresionismo. Fundador del 'Roldanismo', su estilo pictórico es "un viaje a través del arte, una experiencia transformadora que trasciende las limitaciones de la lógica y el tiempo", según la definición del artista.