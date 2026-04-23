Cañete la Real se prepara para recibir a centenares de visitantes durante su X Feria Gastronómica del Pavo

El vicepresidente y diputado provincial Juan Rosas - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Cañete la Real se prepara para recibir este fin de semana, 25 y 26 de abril, a centenares de visitantes durante la X edición de su Feria Gastronómica del Pavo, fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y diputado provincial Juan Rosas junto al alcalde de Cañete la Real, Andrés Morón, durante la presentación de las actividades que se desarrollarán durante el fin de semana con motivo de la celebración de este peculiar evento que cumple una década.

En este sentido, Rosas ha recordado que este evento, organizado por el Ayuntamiento de Cañete la Real con el apoyo de la Diputación de Málaga, sirve para poner en valor tanto la gastronomía del municipio como la carne y los productos derivados de la industria del pavo, ya que se da la circunstancia de que la localidad cuenta con diferentes explotaciones avícolas de este tipo.

"Por otro lado, esta cita gastronómica, además de plantearse como una atractiva propuesta de ocio, también pretende potenciar el turismo en Cañete la Real dando a conocer su patrimonio histórico y cultural", ha destacado el diputado provincial.

La Plaza de la Paz y las calles del municipio serán el epicentro de una programación que combina degustaciones, música en directo, actividades culturales y propuestas para toda la familia durante el fin de semana. La feria arrancará con la inauguración del mercado gastronómico tradicional, a partir de las 12,00 horas, donde los visitantes podrán adquirir productos de proximidad elaborados de manera artesanal.

A las 13,00 horas comenzarán las degustaciones de productos cárnicos locales de cerdo, acompañadas de una cata de cava organizada junto a la Corporación Municipal de Sant Sadurní d'Anoia, municipio hermanado con la localidad malagueña.

La jornada del sábado contará con actuaciones musicales durante todo el día y una variada programación cultural. A las 16,30 horas, la Escuela de baile 'Tania' ofrecerá una actuación flamenca, seguida a las 17,00 horas por un desfile de moda a cargo del Taller de Patronaje Tere Perujo que mostrará su colección 'Susurros a Cañosantos'.

También habrá este año una degustación de chocolate a cargo de la firma Simón Coll. La música será la protagonista del resto de la jornada con los directos del grupo 'Maleando' y el DJ Jorge Tallón.

El domingo 26 arrancará a las 11,00 horas con la apertura del mercado gastronómico y una degustación de pan con aceite cañetero. A continuación, tendrá lugar una recreación histórica ambientada en las andanzas del célebre bandolero José María el 'Tempranillo' durante la primera mitad del siglo XIX.

La música volverá a ser protagonista desde el mediodía, con la actuación de Nora López, finalista de La Voz Kids, a las 13,00 horas, seguida de la rondalla 'Arunda' a las 13,30 horas. A las 14,00 horas se ofrecerá una nueva degustación gratuita, en este caso de productos y platos en los que la carne de pavo será la protagonista. Todo ello, amenizado por la charanga 'The Pingüinos'.

Durante la tarde del domingo continuará la celebración con el concierto de Gonzalo Alhambra a las 17,00 horas en la Plaza de la Paz, DJ Juan Espinosa a partir de las 19,00 horas.

Por otro lado, han destacado también que durante el fin de semana tanto el recinto del Castillo de Hins Canit como su centro de interpretación permanecerán abiertos al público. Además, se habilitará servicio de ludoteca en el pabellón polideportivo municipal en horario de 15,00 a 20,00 horas, sábado y domingo.

Por último, Rosas ha recordado que "se trata de un encuentro que no solo pone en valor la industria local, sino que también refuerza el atractivo turístico del destino con una experiencia completa para vecinos y visitantes".