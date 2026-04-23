El cantante Javier Ojeda actuará en la entrega del IV Premio de Novela Ciudad de Estepona - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El cantante y compositor Javier Ojeda actuará en el acto de entrega del IV Premio de Novela 'Ciudad de Estepona', que se celebrará el próximo jueves, 30 de abril, en el auditorio del Mirador del Carmen del citado municipio malagueño, a las 19.00 horas.

Javier Ojeda es uno de los artistas malagueños más queridos de nuestro país desde que se convirtiese en vocalista de la mítica banda 'Danza Invisible'. Experto en música latina y negra, Ojeda ha desarrollado en las últimas dos décadas una interesante trayectoria en solitario con discos de versiones y temas propios, donde el mestizaje y la investigación musical son fundamentales.

La entrada al acto será libre hasta completar aforo. El IV Premio de Novela 'Ciudad de Estepona', está organizado por el Ayuntamiento de Estepona y la Fundación Manuel Alcántara. El ganador de esta edición ha resultado ser el escritor argentino Ariel Magnus por su obra 'Mentir la verdad. Confesiones de un falsario de la política'.

El premio está dotado con 25.000 euros y la publicación de la novela por parte de la editorial Pre-Textos, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Los lectores interesados podrán adquirirla ese mismo día en el Mirador del Carmen y en librerías a partir del próximo 6 de mayo.

La obra relata la vida de Heinrich Jürges, un joven alemán que ingresó en el Partido Nazi y que se supone que llegó a trabajar para Goebbels. Más tarde recalaría en Sudamérica, donde se sumó al Frente Negro, una derivación del nazismo. Como agitador independiente, a través de documentos falsos, generó en 1939 el célebre plot de La Patagonia, que condujo a la prohibición de las actividades del partido de Hitler en Argentina. De regreso a Europa, se ganó la vida poniendo sus servicios de informante al mejor postor.

Mezclando fuentes reales y ficticias, Ariel Magnus recrea la autobiografía de este oscuro estafador, traficante, y propagandista, cuyas aventuras abarcan cuatro décadas y dos continentes e involucran a varias figuras de la política y la cultura como Perón, Borges o Kafka, entre otros.

La obra ganadora utiliza la ironía, el cinismo y el sarcasmo para explorar los claroscuros de la prensa en tiempos tumultuosos y las miserias de quienes trabajan con información sensible.

Ariel Magnus recogerá el premio en el acto del próximo jueves y mantendrá un breve coloquio con Guillermo Busutil, director de actividades de la Fundación Alcántara.

El escritor argentino, que actualmente reside en Alemania, cuenta con varias obras publicadas en distintas editoriales e incluso ha sido finalista del Premio Biblioteca Breve en 2020.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por reconocidos miembros de la comunidad literaria y periodística española. Presidido por el escritor Ignacio Martínez de Pisón, ha estado formado por por los novelistas Laura Ferrero y David Uclés; Rafael Arias, responsable de la librería Letras Corsarias; Silvia Pratdesaba, editora de Pre-Textos; y Guillermo Busutil, responsable de actividades de la Fundación Manuel Alcántara.

En su fallo destacaron "la calidad literaria de una ficción autobiográfica sobre el trasfondo de la historia de los nazis establecidos en Argentina, en un juego literario con resonancias borgianas y de la novela picaresca, que conecta directamente con la realidad actual a través del tema de las noticias fake y la intoxicación informativa".

Ignacio Martínez de Pisón, presidente del jurado, ha indicado "el alto nivel" de las novelas finalistas de esta edición, señalando que todas tenían calidad suficiente para ser publicadas. En referencia al ganador, ha manifestado que Ariel Magnus mezcla hechos reales con ficción, "lo cuenta todo con tal verosimilitud que el lector duda de qué es real y qué inventado". "Tiene rigor documental y prosa entretenida, algo que se agradece como lector", ha concluido el escritor.

PREMIO

Desde su creación, el Premio de Novela Ciudad de Estepona ha captado la atención de escritores de todo el mundo. En su primera edición (2021), reunió más de 300 originales procedentes de países como Alemania, Francia, Egipto, Canadá, EEUU, Guatemala y México, resultando ganadora la novela 'Tumbas de agua', del autor mexicano Miguel Tapia.

En su segunda edición, la participación se duplicó, superando los 600 originales, y la obra premiada fue 'Buitrera', de Manuel Moya. En 2023, la novela 'El sabor de mi madre', de Marina Perezagua, se alzó con el galardón entre cerca de 700 candidaturas de diversas partes de España, Europa y América Latina.

Este año, la convocatoria del Premio de Novela Ciudad de Estepona ha recibido un total de 771 obras procedentes de España, Europa y América Latina, consolidando su proyección internacional y su papel como plataforma para el impulso de nuevas voces de la narrativa contemporánea.