Carmen Calvo destaca que "las democracias no tienen censura" en los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga

MÁLAGA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA), que cada año organiza su Fundación General (Fguma), han aterrizado esta mañana en la capital tras pasar por Marbella, Ronda y Vélez-Málaga. La exministra de Cultura, Carmen Calvo, ha defendido en su intervención en el acto de bienvenida que "las democracias no tienen censura".

Según detalla la UMA, un total de doce seminarios y tres conferencias magistrales se van a desarrollar hasta el viernes en el Rectorado, el Museo Picasso, el Ateneo, la Cámara de Comercio, el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre y el edificio The Green Ray.

Además de Carmen Calvo, en el acto de este martes han estado Juan Teodomiro López Navarrete, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga; Juan Antonio García Galindo, vicerrector de Proyección Social y Comunicación; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Diego Vera, director general de la Fguma.

López ha destacado la "enorme excelencia y brillantez" de los cursos que son un escaparate imprescindible de la UMA, a través de su Fundación. "Con estos eventos también somos un referente a nivel nacional", ha remarcado.

De la Torre ha señalado que estos cursos son un indicador de la potencia la Universidad, una oferta complementaria a la formación reglada. "La UMA hace un gran papel y nos alegra mucho que tenga esta fuerza, es uno de los grandes activos de la provincia para ser vanguardia en materia de innovación y proyectos de sostenibilidad", ha añadido.

Por su parte, Calvo se ha referido a las recientes polémicas surgidas en torno al veto de actividades culturales, como la cancelación de la función teatral de 'Orlando', de Virginia Woolf, en la localidad madrileña de Valdemorillo por parte de la actual corporación del ayuntamiento.

Un hecho ante el que la exministra se ha mantenido tajante: "España no puede tener censura. Las democracias no tienen censura. Solo los tribunales, mediante el procedimiento legalmente previsto, le pueden decir algo a un español o española en relación a los límites de su libertad. Pero no puede haber limitación previa a nadie en este país, y en la cultura menos. Nuestro país no puede dar un campanazo falto de prestigio en el mundo, hacia la censura, en pleno siglo XXI y en el corazón de Europa", ha sentenciado.

Asimismo, ha sido la encargada de estrenar el programa formativo del seminario con una ponencia en la que ha defendido la cultura como uno de los pilares fundamentales de nuestro país, resaltando su potencial en este ámbito.

"La cultura es futuro, porque los cambios siempre vienen de su mano. Es una gran obligación de servicio público para la convivencia. En España tiene un plus diferente al resto de países porque somos una gran potencia cultural en el mundo", ha aportado, al tiempo que ha valorado las características que, a su juicio, reúne como nación.

"Destilamos originalidad por el lugar en el mundo que ocupamos, somos un gran pasillo del mar Mediterráneo, el sur de un continente que se acerca a otro continente, hemos sido tierra de tránsito y mestizaje y tenemos un acervo cultural inconmensurable", ha rematado.

Por ello, Calvo ha insistido en la necesidad de preservar el derecho a la cultura como una prioridad para las instituciones públicas, haciendo especial hincapié en las relaciones internacionales con Latinoamérica.

"La cultura debe ser el patrimonio de la libertad y de las políticas de Estado de nuestro país. Hemos hecho mucho pero todavía nos queda mucho por hacer, teniendo en cuenta que compartimos con casi 600 millones de hispanohablantes la extraordinaria lengua que tenemos, la tercera del mundo. Estamos hablando de un tesoro del que la política solo tendría que proteger y proteger", ha finalizado.

CIBERAMENAZAS A LA IDENTIDAD DIGITAL

En el Rectorado de la UMA ha comenzado también el curso 'Yo soy, tú soy, él soy: ciberamenazas a la identidad digital', dirigido por Javier López, vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la UMA, y el editor Luis Fernández.

La conferencia de apertura de este seminario ha corrido a cargo de Nicolás Pascual de la Parte, embajador para la Ciberseguridad y las Amenazas Híbridas del Ministerio de Asuntos Exteriores.

"El hecho de que muchas compañías internacionales y plataformas digitales se establezcan en nuestro país, y, concretamente en Málaga, es evidencia de lo adelantados que estamos en capacitación tecnológica, tenemos uno de los mejores cuerpos de ingenieros y técnicos informáticos del mundo y ese capital humano es una de las ventajas comparativas de nuestro país", ha señalado.

También ha valorado el grado de seguridad del que disponemos a nivel nacional. "Ningún país del mundo está capacitado para evitar todos los ciberataques, por definición son imprevisibles. La naturaleza de las amenazas híbridas es cambiante pero sí tenemos en España un sistema de ciberseguridad muy eficaz a través de los centros de respuesta rápida", ha manifestado.

En cuanto al peso que tendrá la identidad digital en la construcción de una Europa más cohesionada, el embajador ha precisado que esta será un "catalizador" de oportunidades para las empresas y los individuos que propiciará un intercambio transfronterizo más fluido en diversos sectores.

"Tener una identidad digital europea reconocida y homologada va a facilitar el tráfico jurídico, los intercambios, los viajes y los negocios. Estamos en un momento en el que ya se ha tomado la decisión política a nivel de Consejo Europeo de proceder a la aplicación de ese modelo y creo que, si las cosas se desarrollan conforme a lo previsto, a finales de este año o principios del próximo tendremos eficazmente aplicado el monedero digital europeo", ha vaticinado.

De otra parte, la directora del curso 'Imaginación y poesía en el siglo XXI. Rafael Pérez Estrada', Ana Cabello, ha explicado que Pérez Estrada fue "un ángel en la vida cultural malagueña", no sólo porque era muy dado a pintar y retratar ángeles; sino porque descubrió a muchos poetas renombrados como José Infante o Rafael Ballesteros, fue muy amigo de Pablo García Baena, e incluso de un incipiente David Delfín. "Rafael supo darles el soporte emocional, y a veces incluso económico, para que pudieran llevar a cabo sus iniciativas", ha mencionado.

Así mismo, Cabello, gerente de la Fundación que custodia y difunde la obra de este artista, ha destacado la relación de amistad con Antonio Soler, quien empezaba a escribir por aquellos años y que gracias al apoyo y al empuje que le dio Pérez Estrada, "hoy tenemos a un premio nacional, con una obra maravillosa que tiene también a Málaga como centro y como escenario de fondo de su narrativa".

ESPAÑA, POTENCIA DEL SECTOR SERVICIOS

Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española de Retail, durante su participación en el curso 'Nuevos paradigmas en el sector retail ante un nuevo entorno', se ha mostrado muy orgulloso de que nuestro país sea una potencia en el sector servicios y ha abogado por la profesionalización como el mayor reto que tiene por delante. "Más de la mitad de la población española trabaja en este sector", ha indicado.

Respecto al auge del comercio electrónico, Turienzo ha negado con rotundidad que este sea el enemigo de las tiendas físicas, más bien lo ha considerado como un gran aliado. "Cada vez más vamos ser ultra digitales y a regresar a las tiendas físicas, al final seremos consumidores híbridos físico-digitales", ha afirmado.

Así mismo, ha reconocido que las ciudades están perdiendo su identidad con el cierre de los comercios tradicionales; y, sobre esta cuestión, ha asegurado: "Debe ser obligación de todas las sociedades preservar su comercio, sobre todo, en el centro de sus ciudades para frenar la gentrificación". El directivo ha reflexionado sobre que el número de locales del comercio al por menor aumentó un 0,4% en 2022 (dato extraído del INE).