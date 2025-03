Carmen Machi, Premio Málaga: "Ni por asomo tengo miedo a encasillarme en comedia, miedo da no tener para comer"

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Carmen Machi recibe en la noche de este sábado el Premio Málaga-Diario 'Sur' en el 28 Festival de Cine de Málaga. Machi ha mantenido un encuentro en la tarde ante los medios en el Salón Rossini del Teatro Cervantes junto con el director del certamen, Juan Antonio Vigar, en el que ha reflexionado sobre su carrera en la interpretación.

"Nunca he entendido por qué hay que tener miedo a que te llamen para papeles cómicos", ha planteado la intérprete, que ha asegurado que se le hace "un poco raro" que alguien pueda tener miedo a que le llamen para trabajar: "Se tiene que tener miedo a no tener para comer", ha asegurado.

Para la intérprete, que se hizo célebre con papeles como el de Aída García en las series televisivas 'Siete vidas' y 'Aída', el encasillamiento en roles de este tipo es algo "que se percibe más desde fuera" y que, en cualquier caso, "no es nada negativo": "En mi caso, ni por asomo se me ha pasado por la cabeza", ha zanjado.

"He tenido la suerte de hacer personajes muy cercanos y mucha gente se siente identificada, lo comprende", ha valorado Machi, que ha asegurado que no deja de ser "sorprendente" y "fuerte" recibir tanto amor del público: "La gente llega a creer que tú eres como el personaje, pero ellos son mucho más majos".

Juan Antonio Vigar ha incidido en ese idilio entre la actriz y el público durante la presentación, en la que ha resaltado que el anuncio del reconocimiento honorífico a Carmen Machi levantó la "unanimidad más absoluta" entre la audiencia. "Eres muy querida", le ha expresado Vigar.

"La popularidad la da la televisión, esa manera de entrar en las casas", ha reflexionado Carmen Machi, que también ha hecho hincapié en el fenómeno que fue la película 'Ocho apellidos vascos', por la que ganó el Premio Goya a Mejor actriz de reparto en 2014.

La intérprete ha matizado que no ha hecho "tanta televisión como parece", sino que las dos series en las que interpretó a Aída García fueron muy populares. Ella, que ha señalado a actrices clásicas como Greta Garbo como referente, ha asegurado que es el teatro el formato que le conecta "con la realidad y la vida".

"Los grandes textos de altos vuelos y los personajes por excelencia están en el teatro. En ese sentido estoy muy bien alimentada, así que no echo de menos ningún personaje", ha dicho. Con todo, ha dejado un cebo para el director que quiera tomar el guante: "Creo que he tocado todo los palos, pero me encantaría hacer terror a saco. Es la fantasía elevada al máximo".