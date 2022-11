Carolina España: "Lo más valioso que ofrece Andalucía al inversor es su estabilidad institucional y política"

MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha presentado este lunes Andalucía como "una tierra que favorece la inversión y que se ha convertido en un ejemplo para otras comunidades", destacando para ello la estabilidad institucional y política, las rebajas fiscales y el apoyo a la exportación.

Así lo ha señalado durante la inauguración del encuentro empresarial 'Claves para el crecimiento en un escenario de incertidumbre', organizado por el diario digital Vozpópuli en Málaga, donde ha destacado los "numerosos valores" que posee la comunidad y que la convierten en "una tierra atractiva para la inversión y para la atracción de crecimiento".

"Entre todos ellos, me atrevería a afirmar que lo más valioso que ofrece Andalucía al inversor es su estabilidad institucional y política", ha defendido, explicando que "un empresario que quiera invertir en Andalucía debe de ser consciente de que en esta comunidad habrá cuatro años con presupuestos; que tendrá seguridad jurídica y que las leyes no se van a cambiar de un día para otro; que en Andalucía lo que hacemos es favorecer la inversión y, con ella, la creación de empleo; que no ponemos trabas, sino que las quitamos".

Así, ha dicho que el modelo andaluz actual "funciona" y, como ejemplo, se ha referido a la política de rebaja de impuestos, con la que Andalucía se ha convertido en "la segunda comunidad de España más competitiva fiscalmente". "Desde que empezamos a bajar impuestos, podemos afirmar que han aumentado en 400.000 nuestros contribuyentes en base al IRPF y por lo tanto ha incrementado la actividad económica andaluza", ha apuntado.

Carolina España ha hecho referencia a los presupuestos de la Junta para el próximo año, que responden a dos objetivos: mantener el estado de bienestar y, al mismo tiempo, impulsar la creación de riqueza y de empleo. Así, habrá una inversión de más de 6.000 millones de euros destinados a políticas encaminadas a dinamizar el tejido productivo. Y para ello, ha abogado por hacer un uso "muy efectivo" de los fondos europeos.

"El trabajo bien hecho comienza a ser manifiesto", ha enfatizado Carolina España, para destacar que en este tercer trimestre Andalucía ha alcanzado el máximo histórico de personas ocupadas en la región y ha llegado al récord de atracción de inversión extranjera con el mejor trienio de la serie histórica. Entre 2019 y 2021 la inversión extranjera en Andalucía creció un 87,1% con respecto al trienio inmediatamente anterior (2016-2018), mientras en España caía un 28,6%. Esta inversión es para la consejera "muy importante, porque genera empleo estable".

Una de las claves económicas para el crecimiento andaluz que ha señalado la consejera han sido las exportaciones, que volvieron a batir récord el mes pasado, con un crecimiento del 30% y unas cifras de ventas de más de 32.000 millones de euros. "Dichos hitos no serían posibles sin el apoyo de la red de Extenda, ya integrada en la agencia Trade, gracias a la que contamos con 63 oficinas o antenas en diferentes países del mundo", ha apostillado.

En relación con el empleo, Carolina España ha apuntado que "de momento no se está resintiendo" y "seguimos creando empleo, aunque a un menor ritmo". Por ello, confía en que las exportaciones, el uso de los fondos europeos y la captación de inversión extranjera "nos permitan afrontar la incertidumbre en mejores condiciones para que no haya una recesión en Andalucía".

Por último, ha aludido a la simplificación administrativa y la apuesta por la digitalización y la robotización de procesos para la reducción de las trabas a la inversión. "Se está trabajando ya en el cuarto decreto de simplificación y en los tres aprobados hasta ahora se han simplificado 400 procedimientos que han allanado el camino a las nuevas inversiones, facilitado el desarrollo de la actividad económica y favorecido una relación fluida entre los ciudadanos y la administración", ha concluido.