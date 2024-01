Carolina España muestra preocupación por el "uso torticero" que se pueda hacer de las balanzas fiscales

Critica que ven "cómo el Gobierno se está dejando chantajear y humillar por un prófugo de la justicia, como Puigdemont"



MÁLAGA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha mostrado "preocupación" por el "uso torticero que se pueda hacer de las balanzas fiscales, mecanismo que recoge las cantidades que tributa cada comunidad autónoma y la parte de financiación que recibe del Estado".

Así lo ha señalado España, que ha participado en el acto de apertura del 'V Día de la Economía andaluza', donde ha señalado que "las balanzas fiscales no es malo que se publiquen". "Lo único que pasa que se utiliza para crear una división entre los españoles y para crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; entiendo que no deben de utilizarse porque al final los que pagan los impuestos son los ciudadanos, no los territorios".

"Madrid y Cataluña no son más solidarios que Andalucía y Extremadura, no pagan los territorios, pagan los ciudadanos en función de sus ingresos y en función de su renta", ha dicho y ha explicado que "es como si un ciudadano que pagara más impuestos porque tiene más renta, tiene más ingresos, exigiera mejores servicios".

También España se ha referido al "plan anunciado por el ministro de Industria para incentivar la vuelta de empresas a Cataluña" y ha dicho que "nos parece un fraude constitucional y democrático".

En este sentido, ha apuntado que este tipo de actuaciones "constituyen un fraude constitucional y democrático, tiran por tierra los esfuerzos que estamos haciendo las CCAA por generar entornos de estabilidad atractivos para la inversión, como es el caso de Andalucía, y atentan contra el libre movimiento de personas, empresas y capitales dentro de los límites del territorio común de la Unión Europea", ha añadido la consejera.

"Los digo alto y claro: aquí en Andalucía nos vamos a plantar, vamos a defender a nuestras empresas", ha apuntado. "Aquí ahora tenemos estabilidad política y tenemos seguridad jurídica y nosotros tenemos que luchar contra cualquier medida que vaya contra la igualdad de los españoles y lo denunciaremos desde un punto de vista jurídico, social y político", ha dicho.

Ha insistido en que "el Gobierno de España no puede ni seguir privilegiando a un territorio determinado en detrimento de otros ni dejarse chantajear y humillar por un prófugo de la Justicia como Puigdemont", ha sentenciado.

Por otro lado, ha vuelto a incidir en que Andalucía está "infrafinanciada", por lo que "tenemos que modificar, hay que cambiar ese sistema de financiación autonómica".

Asimismo, ha vuelto a mostrar preocupación "por los acuerdos bilaterales que se están adoptando con los grupos, con los partidos nacionalistas, con los independentistas. Se está anteponiendo el interés particular al interés general".

Por último, ha dicho que "este país no puede permitir que se sigan privilegiando algunos territorios en detrimento de otros". "Estamos viendo cómo este gobierno realmente se está dejando chantajear y humillar por un prófugo de la justicia, como es Puigdemont", ha advertido y ha dicho, además, "exigiendo cuestiones que suponen no sólo privilegios para otras comunidades autónomas sino agravios muy importantes para el resto y, entre ellas, Andalucía".