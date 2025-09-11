La carrera ciclista que sube la fuente de La Reina de Málagacumple su 40 edición y tendrá lugar el 20 de septiembre

El concejal de Deporte, Borja Vivas, junto al director de Deportes de la Diputación, Javier Díaz, y el organizador de la prueba, Joaquín Cuevas. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carrera ciclista que consiste en subir a la fuente de La Reina de Málaga cumple su 40 edición y tendrá lugar el 20 de septiembre. La prueba comenzará a las 10.00 horas desde la explanada del Pabellón Queipo de Llano de Ciudad Jardín y en ella los participantes recorrerán más de 15 kilómetros.

Desde el citado pabellón, los participantes recorrerán el puerto de montaña hasta llegar a la cima de los Montes de Málaga. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en el enlace www.subidaalareina.es, según ha informado el concejal de Deporte, Borja Vivas en rueda de prensa, junto al director de Deportes de la Diputación, Javier Díaz, y el organizador de la prueba, Joaquín Cuevas.

Vivas ha explicado que los participantes realizarán el recorrido con una pendiente media del 5,6% y un desnivel acumulado de 900 metros y que l comienzo de la prueba tendrá un itinerario de 3,8 kilómetros que discurrirá entre las barriadas de Ciudad Jardín y Capuchinos, hasta llegar a Fuente Olletas.

El cruce de la calle Olletas con el Camino del Colmenar será el punto de arranque real y a partir de ahí se cronometrará a los participantes que subirán hasta el Puerto del León para llegar a la Fuente de la Reina, que tiene unas pendientes de hasta el 10% de desnivel.

Así, el récord de esta carrera está fijada en 36 minutos y 5 segundos, que consiguió el ciclista malagueño José 'Quillo' Márquez, en la categoría masculina, mientras en la femenina, la ostenta la ciclista local Natalia Fischer, con 42 minutos y 15 segundos.

De esta forma, cada año se reparte un premio especial de 500 euros, que la organización establece en cada categoría, para los deportistas que sobrepasen las mejores marcas. Ciclistas profesionales como Alberto Contador, Alejandro Valverde e Igor Astarloa, además del mencionado José 'Quillo' Márquez, han participado en esta prueba, que está organizada por 'Deporinter' y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, y de la Diputación de Málaga.