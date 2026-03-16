Cártama (Málaga) amplía su vía ciclopeatonal con la inauguración de un nuevo tramo entre Atalaya y Santa Ana

La consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, durante la inauguración del nuevo tramo de la vía ciclopeatonal. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

CÁRTAMA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Cártama ha ampliado su vía ciclopeatonal con la puesta en marcha de un nuevo tramo entre las zonas de Atalaya y Doña Ana. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; la delegada territorial de Fomento, María Rosa Morales; y el alcalde de la localidad, Jorge Gallardo, han asistido este lunes al acto de inauguración del nuevo tramo.

Desde la Junta exponen que este carril ciclopeatonal, que va en paralelo a la carretera autonómica A-7052, ya tenía ejecutada una primera fase, inaugurada la pasada legislatura, con un tramo de 1,2 kilómetros que conectaba de manera segura Sierra Llana y Atalaya de Cártama. En esta segunda fase, la vía ciclista se ha extendido otros 2,2 kilómetros desde Atalaya hasta la urbanización de Doña Ana, con un presupuesto de 1.074.041 euros cofinanciados con los fondos europeos Next Generation. Los vecinos de Cártama cuentan, gracias a estas dos actuaciones, con casi tres kilómetros y medio de vía ciclopeatonal.

El tramo correspondiente con esta segunda fase cuenta con un carril de 2,5 metros de anchura, bordillos perimetrales y un diseño que garantiza el drenaje y la ausencia de charcos gracias a su pendiente transversal del 2%. El trazado discurre en paralelo a la carretera A-7052, atravesando un paso inferior en la autovía A-357 y conectando con puntos estratégicos como estaciones de servicio y glorietas que enlazan con otras barriadas.

Además, dispone de farolas de alumbrado cada 20 metros, y en la mayor parte de los tramos en los que el carril bici discurre paralelo a la carretera, se ha colocado barrera de seguridad para proteger a los ciclistas y peatones de posibles salidas de calzada de los vehículos que circulan por la A-7052.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha resaltado que "el Gobierno andaluz ha cumplido con la palabra dada a los vecinos", con una segunda fase que "completa la ya iniciada en 2021, cuando se puso en servicio un primer tramo de 1,2 kilómetros". "Toda la financiación europea que nos llega a la Junta de Andalucía, intentamos convertirla en proyectos que nos van reclamando los ayuntamientos", ha reivindicado la titular de Fomento.

Asimismo, ha subrayado la importancia "la colaboración entre instituciones para sacar adelante proyectos y mejorar la vida de los vecinos", ha señalado, destacando que esta actuación permitirá a los cartameños contar con "más facilidades para llegar a sus urbanizaciones y contar con una movilidad mucho más sostenible".

La consejera ha subrayado la transformación que experimentan los municipios andaluces gracias a infraestructuras diseñadas pensando en la ciudadanía y el medio ambiente. Y ha defendido que con esta actuación se responde a una demanda histórica de los residentes de Cártama, que reclamaban un trayecto seguro para acceder a pie o en bicicleta a los servicios y comercios locales.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, ha destacado durante su intervención en el acto de inauguración que el Ejecutivo ha financiado con un millón de euros de los fondos Next Generation la nueva vía ciclopeatonal entre Atalaya y Doña Ana en Cártama.

También ha señalado que se trata de una actuación encomendada a las comunidades autónomas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno central, "que se encuadra dentro del Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos".

Finalmente, Salas ha agradecido "el trabajo de los técnicos, la adjudicataria del contrato, a la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda por la gestión de los fondos transferidos por el Gobierno y al ayuntamiento de Cártama y a su alcalde por la gestión y el trabajo técnico realizado en todos los proyectos para mejorar la vida de los cartameñas y cartameños".