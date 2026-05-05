Casa 47 valora aprobación de proyecto de urbanización del ámbito de Buenavista e inicia trámites para licitación

Delimitacion ámbito Buenavista en Málaga - CASA 47

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, celebra la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la actuación 'Buenavista Residencial' por parte del Ayuntamiento de Málaga, donde se prevé la construcción de 1.362 viviendas asequibles.

Tras la aprobación, Casa 47, según ha informado en un comunicado, inicia los trámites para la licitación de las obras de urbanización en esta actuación residencial "de forma inmediata", cuyo presupuesto base de licitación asciende a 33.601.232,43 euro, en una de las ciudades más tensionadas de España, "procurando así el acceso a una vivienda digna y asequible".

Han recordado, por otro lado, que este proyecto, que este martes ve la luz, se presentó desde Casa 47 en julio de 2024, incorporándose y entregándose en junio de 2025 las demandas que los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo trasladaron a la entidad y que contemplan modificaciones en las conexiones con infraestructuras de la ciudad, la movilidad, alumbrado y el ciclo integral del agua.

Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, ha destacado que "desde el Gobierno de España se actúa mediante la oferta y también se han habilitado los instrumentos legales para preservar la función social de la vivienda, basta con querer aplicarlos para evitar que se destinen a usos no residenciales o para aplicar un control de los precios y por tanto asegurar viviendas dignas también en su precio".

"Si no se interviene el precio de estos desarrollos públicos, será el precio el que intervenga en nuestras vidas. Si no regulamos el espacio, será el espacio el que nos regule a nosotros", ha añadido Iglesias.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 'BUENAVISTA RESIDENCIAL'

El entorno donde se desarrolla la actuación de Buenavista es una zona en expansión y epicentro del actual desarrollo de la ciudad. Se trata de un área que articula los desarrollos existentes con los futuros y que se confirma como una pieza clave y una oportunidad de integración con otras zonas como la Universidad.

La movilidad sostenible es un objetivo del proyecto en el que se priorizan los desplazamientos activos y se reduce la dependencia del vehículo propio y por tanto las emisiones de CO2. En este sentido, se ha apostado por una movilidad mixta con especial cuidado por la sostenibilidad con la integración de carriles bici en las vías principales, viales de coexistencia, viales peatonales e itinerarios que discurren por las zonas verdes.

El proyecto de urbanización está alineado con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española, como la gestión sostenible de los recursos, con reutilización de materiales y el uso de elementos reciclados en la construcción. Hace también especial hincapié en el uso responsable del agua.

El barrio tendrá tres ejes verdes. En ellos se distribuyen zonas de juegos infantiles, de ejercicios biosaludables, de calistenia, parque para mascotas, refugios bioclimáticos con pérgolas verdes, una pista deportiva y zonas de descanso.

Por otro lado, han destacado que esta actuación supone un nuevo desarrollo pensado para la ciudadanía, el proyecto permitirá la urbanización de 27,24 hectáreas en una zona de expansión de Málaga.

Las 1.362 viviendas proyectadas "serán asequibles para siempre pasando a formar parte del parque estatal de vivienda asequible". Un parque gestionado por Casa 47, y que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo "de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía".