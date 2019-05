Cassá (Cs) se compromete a activar la redacción del parque en antiguos terrenos de Repsol en los primeros seis meses

Publicado 23/05/2019 14:50:47 CET

MÁLAGA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga, Juan Cassá, se ha comprometido este jueves a activar la redacción del gran parque de 130.000 metros cuadrados en los antiguos terrenos de Repsol en los primeros seis meses de mandato.

Así, ha lamentado las "décadas de abandono" de un proyecto para ubicar una gran zona verde en la confluencia de dos de los distritos más poblados de Málaga, Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero. Cassá también ha propuesto, junto a la número dos, Noelia Losada, dar una nueva vida a la antigua prisión provincial; culminar el parque en San Rafael; implantar una zona SARE en pruebas en el entorno de La Unión; potenciar el uso y disfrute ciudadano del recinto ferial, un plan contra la soledad de los mayores o poner en marcha el centro deportivo ahora cerrado.

"El PP y De la Torre han estado jugando al cuento de la lechera con el urbanismo de la ciudad y Repsol. Los partidos de izquierda quieren sobreendeudar las arcas municipales. Nosotros somos realistas y ofrecemos la mejor solución", ha defendido el candidato Juan Cassá.

Ha recordado que cuando Cs llegó al Ayuntamiento "se encontró dos posturas antagónicas: el PP quería construir cuatro torres a toda costa en esta parcela y los partidos de la izquierda querían todo parque, algo que, de entrada, es imposible porque las dos parcelas están divididas por un vial y compensar los derechos de edificación a la Sareb costaría más de 70 millones de euros".

El partido naranja, ha dicho, "quiere el mayor parque al menor coste posible en los antiguos terrenos de Repsol", insistiendo en aparcar el debate sobre las torres e incidiendo en cómo durante estos últimos cuatro años han intentado trasladar la edificabilidad existente a la parcela pequeña para destinar la grande a zona verde "y nadie tuvo voluntad de acuerdo ni se movió".

Al respecto, Cassá ha recordado que "nadie nunca ha venido con una oferta aquí para construir". "Empecemos por el parque y ya veremos en el futuro. Los vecinos están cansados de tener este descampado aquí. Y la idea que pone la mesa Ciudadanos representa un 86 por ciento del espacio de la parcela sin edificar aún en el caso de que se acabe construyendo", ha sostenido.

Cs, según ha recordado Cassá, acordó con el equipo de gobierno 'popular' iniciar la redacción del proyecto para hacer realidad un gran parque de 130.000 metros cuadrados tras realizar los estudios de descontaminación del terreno antes de que acabara el mandato y ha denunciado que "al PP de De la Torre no le ha interesado porque no le interesa nada que no nazca de ellos".

Por su parte, Noelia Losada ha dado a conocer algunas de las propuestas de Ciudadanos para el distrito de Cruz de Humilladero, entre las que se encuentran culminar el parque en San Rafael, "como espacio verde del distrito y punto de referencia de la Memoria Histórica"; mejorar la limpieza en las calles del distrito y la creación de nuevos espacios públicos para niños y mayores.

También ha reiterado que darán "una nueva vida" a la antigua prisión provincial con un proyecto de usos formativos y educativos y potenciaremos un recinto ferial para uso y disfrute ciudadano los 365 días del año con casetas fijas y espacio para la práctica deportiva, uso ciudadano de colectivos y actividades culturales.

Losada ha indicado que Cs implantará una zona SARE en pruebas en el entorno de La Unión y Camino de San Rafael para dinamizar el comercio, potenciará el Centro Comercial Abierto y solventará los problemas para poner en marcha el Centro Deportivo de Cruz de Humilladero, "que tuvo serios problemas con la concesionaria anterior y permanece cerrado".

Paliar la soledad de los mayores es otra de las apuestas, prometiendo un plan municipal al respecto: "Sólo en el distrito de Cruz de Humilladero hay unos 5.000 mayores solos. Además, queremos proponer fórmulas de envejecimiento activo, programas de cohabitación entre estudiantes y mayores, facilitar proyectos de inversores que quieran traer el modelo de 'cohousing' para que nuestros mayores puedan vivir con las prestaciones de una vivienda particular y servicios comunes", ha finalizado.