Por Andalucía propone en Huelva reforzar los servicios públicos en el mundo rural para evitar la despoblación

El candidato al Parlamento andaluz por Huelva de Por Andalucía, José Antonio Jiménez, en Paterna del Campo. - POR ANDALUCÍA

PATERNA DEL CAMPO (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El candidato al Parlamento andaluz por Huelva de Por Andalucía, José Antonio Jiménez, ha presentado este martes en Paterna del Campo las principales propuestas de la coalición para el mundo rural, en el marco de un reparto informativo de la campaña 'De tú a tú', entre la que destaca el refuerzo de los servicios públicos para evitar la despoblación.

Jiménez ha advertido de que el campo andaluz atraviesa una "auténtica pandemia" marcada por "la falta de oportunidades, el deterioro de los servicios y la pérdida de población". Durante su intervención, el candidato ha señalado que el programa de la coalición se articula en torno a tres ejes fundamentales: mejorar las comunicaciones, garantizar los servicios públicos y promover un modelo económico que permita fijar población en el territorio, ha indicado la coalición en una nota.

"El mundo rural necesita comunicaciones de todo tipo: carreteras, ferrocarril y, sobre todo, conectividad digital. Hoy en día, quien no está conectado está fuera del sistema", ha afirmado. En este sentido, ha subrayado la importancia de "cerrar la brecha digital" en los municipios pequeños, "asegurando acceso a Internet de calidad y facilitando herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo económico y social en igualdad de condiciones con las ciudades".

El segundo pilar destacado por Jiménez ha sido la defensa de los servicios públicos como elemento "clave" para "la supervivencia" de los pueblos. El candidato ha lamentado "el progresivo desmantelamiento de la sanidad y la educación en el ámbito rural", y ha apostado por "mantener abiertos al cien por cien los centros de salud y reforzar los centros educativos al máximo de sus capacidades".

"No se puede permitir que se sigan recortando servicios, porque eso empuja directamente a la gente a marcharse", ha añadido. Asimismo, ha incidido en la necesidad de "fortalecer el sistema de atención a la dependencia" en el medio rural, "garantizando una cobertura accesible y cercana para las personas mayores y dependientes, evitando así el desarraigo y favoreciendo el envejecimiento digno en los municipios".

Por último, Jiménez ha puesto el foco en la transformación del modelo productivo como "clave para generar empleo y riqueza" en el territorio. En línea con el programa electoral de la coalición, ha defendido el impulso de la agroindustria y la transformación de los productos agrícolas como "vía para pasar de una economía de primera transformación a una de mayor valor añadido". "Si transformamos aquí lo que producimos, generamos empleo estable y fijamos población", ha señalado.

Estas propuestas se enmarcan dentro del eje 'Medio Rural Vivo' del programa de gobierno de la coalición, que apuesta por "políticas integrales" para combatir la despoblación, fomentar la diversificación económica, apoyar a pequeños agricultores y ganaderos y "garantizar la igualdad de derechos" entre el medio rural y urbano.

"El plan es sencillo pero valiente: revertir las políticas de los últimos años y apostar de verdad por nuestros pueblos", ha concluido Jiménez, quien ha reafirmado el "compromiso" de la coalición con un modelo de desarrollo "equilibrado" que "sitúe al mundo rural en el centro de las políticas públicas".

