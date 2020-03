CCOO alerta de que plantillas de construcción trabajan sin protección ante COVID-19 y pide paralizar obras

Solicitan a la patronal una jornada reducida de 08.00 a 15.00 horas

MÁLAGA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha denunciado este jueves el incumplimiento de los protocolos de seguridad contra el COVID-19 en el sector de Construcción y Servicios y ha advertido de que hay plantilas trabajando sin el equipo de protección pertinente, compartiendo herramientas y, a veces, hacinados en espacios reducidos pese a la pandemia y el estado de alarma actual.

Desde el sindicato han detectado varias infracciones tales como que no se faciliten guantes ni gafas y demás equipamiento, no hay geles de alcohol, o no se controla la distancia entre trabajadores.

"Nuestro trabajo se realiza con frecuencia en lugares cerrados, en los que llega a haber varias decenas de personas trabajadoras circulando entre pasillos, habitaciones cerradas y otros espacios reducidos. A esto se añade que el uso de herramientas es compartido entre un alto número de personas", han manifestado en un comunicado.

A esta situación se añade que alguna de las empresas que prestan Servicio de Prevención Ajena han rescindido el contrato mientras persista la alarma, alegando que no pueden garantizar la seguridad en estas condiciones.

JORNADA CONTINUA

Desde CCOO se le ha sugerido a la patronal que se establezca una jornada continuada de siete horas, es decir, de 08.00 a 15.00 horas, para cooperar y disminuir el riesgo de contagio permaneciendo en la calle el menor tiempo posible. Así, se está a la espera de una respuesta.

También ha recordado el sindicato que el Ayuntamiento de Málaga ha suspendido todas las obras públicas por lo que han considerado "que las demás administraciones deberían seguir su ejemplo y parar todas las obras que sea posible, y en especial aquellas en las que no se están cumpliendo las medidas de seguridad decretadas por el Gobierno".