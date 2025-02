CCOO inaugura su nueva sede en Marbella (Málaga)

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El sindicato CCOO ha inaugurado este lunes en Marbella (Málaga) su nuevo local sindical en esta ciudad de la Costa del Sol. La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, junto al secretario general del sindicato en Málaga, Fernando Cubillo, el secretario de organización de CCOO-A, Nando Blanco, y miembros de la Ejecutiva provincial han tomado parte en el acto de inauguración.

"Tenemos que poner el foco en la alta precariedad laboral que existe, siendo el municipio de la provincia de Málaga en el que menos se cobra respecto al de mayor salario que es Rincón de la Victoria. Estos datos derivan de la temporalidad laboral que se vive en la localidad y lo que nos demuestra que hay una necesidad de asesoramiento jurídico, un asesoramiento sindical y un asesoramiento social para todos los habitantes de Marbella", señalan desde CCOO en un comunicado.

Y agregan que "estos no son los únicos problemas que sufre el municipio, registrando uno de cada tres accidentes itinere que se producen en la provincia de Málaga. Esto significa que hay un problema que se debe de estudiar, por eso desde CCOO exigimos hablar sobre movilidad y es necesario que el conjunto de las administraciones públicas del municipio tiene que tomarse en serio las cifras y activar un plan efectivo de movilidad".

Otro de los problemas más importantes que sufren los trabajadores y trabajadoras de marbella es la vivienda, como ha señalado Fernando Cubillo, secretario general de CCOO de Málaga "hoy cuando una persona se le ofrece un trabajo no pregunta cuánto va a ganar, cuál es su jornada de trabajo, no pregunta las condiciones de trabajo de lunes a domingo, no pregunta las condiciones laborales. Pregunta dónde puede vivir, que es un gran problema".

Y al respecto el sindicato señala que ha puesto soluciones sobre la mesa, porque es incompatible trabajar y vivir en Marbella. "Por tanto, trabajadores y trabajadoras, necesitamos una sede como esta para poder atender de las reclamaciones, de las reivindicaciones sociales, como decía, las laborales principalmente y también las sociales vinculadas a jubilaciones, a pensiones. Son muchas personas que vienen a preguntarnos y estamos dando respuesta, como veis, porque la representación que tenemos y la representación que tenemos, así lo demuestra", agregan.

También han apuntado: "Somos útiles a la ciudad de Marbella y podemos, con recursos propios, poner a disposición del conjunto de la clase trabajadora de Marbella esta nueva sede para dar respuesta a todas sus reivindicaciones y mejorar la vida del municipio".

Según ha señalado Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía: "Esto lo hacemos por las personas que están afiliadas a CCOO que pagan su cuota religiosamente, que hacen un acto de solidaridad tremenda con los trabajadores y trabajadoras de Marbella, para que puedan tener un asesoramiento, una atención, para que puedan tener un instrumento más para mejorar sus condiciones de trabajo y también sus condiciones de vida".

Al acto de inauguración han asistido en representación del Ayuntamiento de Marbella el concejal por el PP José Eduardo Díaz; el alcalde de Istán José Miguel Marín; representando al grupo municipal PSOE Marbella, Isabel Pérez, José Bernal y Sonia Pérez; y en nombre del grupo municipal de IU Marbella, Victoria Morales y Guzmán Ahumada. Al acto también han acudido representante de la Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua).