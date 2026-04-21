CCOO reclama a Junta un Plan Integral de Empleo en Málaga ante un mercado laboral que "deja atrás" a mujeres y jóvenes

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, en rueda de prensa, junto a la secretaria de empleo de CCOO de Málaga, María José Prados. - CCOO MÁLAGA

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado a la Junta de Andalucía un Plan Integral de Empleo en Málaga ante un mercado laboral que crece pero que "genera desigualdad territorial, social y de género", al asegurar que "deja atrás" a mujeres y jóvenes, así como a determinadas zonas de la provincia.

Así lo ha indicado el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, que junto a la secretaria de empleo de CCOO de Málaga, María José Prados, ha presentado en rueda de prensa el informe de empleo en Málaga de 2025, donde alertan de una brecha de 57.047 personas entre el volumen de ocupación y las altas en la Seguridad Social.

Cubillo ha indicado que, "mientras la ocupación ha superado las 795.000 personas de media, los puestos de trabajo reales consolidados han sido 738.000" y ha lamentado que "cada puesto de trabajo que se ha creado nuevo y que se ha consolidado ha generado que dos personas hayan ocupado ese puesto de trabajo".

En la rueda de prensa, ha criticado que el incremento del empleo en un 5,7% "solo ha supuesto una bajada de la tasa de paro del 0,6% respecto al año anterior", por lo que ha advertido de que "todo el empleo que se crea en Málaga no tiene un efecto arrastre de las personas que están inscritas en los servicios de empleo queriendo trabajar".

Por su parte, la secretaria de empleo de CCOO de Málaga ha detallado que "el paro femenino se mantiene en el 15,7% frente al 10,5% masculino" y ha señalado que las mujeres "triplican la tasa de parcialidad de los hombres, con un 21% frente al 7%, y que el empleo femenino temporal ha crecido en 4.300 personas en el último año".

Desde CCOO han lamentado "la pérdida de poder adquisitivo", ya que el IPC en Málaga se ha situado en el 4% frente a un incremento salarial pactado de solo el 2,5%. Al respecto, Cubillo ha incidido en que "las trabajadoras y los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo" y ha reclamado que las licitaciones públicas exijan "incrementos por encima de la inflación para frenar la precariedad".

En materia territorial, el informe ha reflejado que la comarca del Nororma presenta "la peor situación" con ingresos por renta del trabajo de solo el 40%. El sindicato ha alertado sobre la "actividad económica muy pobre" en el interior de la provincia, lo que contrasta con el 85% de ingresos por trabajo en la capital y el 73% en la Costa del Sol.

CCOO ha reclamado la creación de un índice de calidad del empleo y la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales y ha exigido a la Junta de Andalucía un refuerzo del Servicio Andaluz de Empleo, al tiempo que ha advertido de que "la privatización de servicios públicos sale cara y genera peores condiciones laborales".