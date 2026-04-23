CEM celebra la vuelva del AVE directo y pide mantener "intensidad" en trabajos hasta "completa normalización"

Archivo - Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha destacado la "relevancia" del anuncio de la recuperación de la conexión directa por alta velocidad y ha considerado "fundamental que, más allá de la reanudación del servicio, de partida limitado tanto en frecuencia como en velocidad, se mantenga la intensidad de los trabajos hasta su completa normalización".

Así, en un comunicado, los empresarios malagueños han señalado que esta es "una noticia ciertamente esperada para el conjunto de la provincia, en tanto supone un paso imprescindible para la recuperación de la normalidad ferroviaria con la capital de la Costa del Sol".

En este sentido, han dicho ser "conscientes de la magnitud y dificultad técnicas del proceso" y han apuntado que "es de esperar que la labor continúe contando con todos los medios --humanos y materiales-- necesarios, con el fin de alcanzar cuanto antes el objetivo final de superación de la incidencia, cuyo impacto económico y social resulta, a todos los efectos, evidente".

Así, desde la CEM han reclamado "celeridad y compromiso, además de transparencia y consideración hacia una provincia que demanda mayor interlocución, información puntual y precisa sobre el estado y planificación de una infraestructura fundamental; más si cabe, ante la inminente llegada del tramo de mayor intensidad del año en materia de movilidad".

Asimismo, han subrayado de nuevo "la importancia de la inversión en el mantenimiento de nuestras infraestructuras ferroviarias, que continúan registrando un elevado y continuo volumen de incidencias" que, han apuntado, "no solo afectan a la puntualidad y normalidad del servicio, con el consiguiente perjuicio para sus usuarios, sino que también repercuten de forma directa en la actividad económica, la competitividad empresarial y, cómo no, en la imagen y prestigio de un medio de transporte que siempre ha sido uno de nuestros principales activos".