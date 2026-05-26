La CEM pone en valor "el capital humano" en la octava edición del Foro 'Nuevos Retos, Nuevos Escenarios' en Málaga

Presentación de la octava edición del Foro Empresarial 'Nuevos retos, Nuevos Escenarios' - CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha celebrado este martes la octava edición de su Foro Empresarial 'Nuevos Retos, Nuevos Escenarios' en la sede de Unicaja, bajo el título 'Talento y Empresa. Una visión 360º', en el que han situado el capital humano como "uno de los factores más decisivos para el presente y el futuro de las organizaciones".

Así lo ha señalado la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la CEM, Natalia Sánchez, quien ha subrayado que "hablar hoy de empresa es hablar necesariamente de personas. De cómo atraerlas, fidelizarlas y acompañarlas en un escenario marcado por el cambio constante, la transformación tecnológica, la evolución de los modelos de trabajo y de las propias relaciones laborales".

Sánchez ha incidido, además, en que las empresas, especialmente las pymes, afrontan retos "relevantes" vinculados al empleo y a la gestión del talento, como la "dificultad para cubrir determinados perfiles, el relevo generacional, la adaptación de capacidades, la productividad, la incorporación de nuevas tecnologías y el impacto creciente de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de actividad".

El evento ha contado con la bienvenida institucional del presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía, Javier González de Lara, y del CEO de Unicaja, Isidro Rubiales.

El presidente de CEM ha subrayado que el liderazgo económico alcanzado por Málaga en Andalucía y su consolidación como uno de los territorios con mayor proyección del país "no se entiende sin el talento".

En este sentido, ha defendido la necesidad de abordar esta cuestión desde una visión '360º', entendiendo que no se trata únicamente de captar o fidelizar profesionales, sino de "construir organizaciones más fuertes, modernas, atractivas, productivas y mejor preparadas para el futuro".

"Málaga ha avanzado mucho. Hoy es un territorio dinámico, atractivo y con capacidad para situarse en el mapa de la inversión, la innovación y el emprendimiento. Pero todo éxito genera también nuevas responsabilidades", ha señalado, apelando a la necesidad de impulsar un marco basado en la colaboración institucional, la seguridad jurídica, la confianza y la apuesta sostenida por la competitividad empresarial.

Desde el tejido productivo se considera fundamental afrontar este reto desde una perspectiva integral, especialmente en un contexto en el que las vacantes sin cubrir podrían alcanzar los 20.000 puestos en la provincia, en sectores como el turismo, los servicios, la construcción, el transporte y la logística o la agroindustria.

Por su parte, Rubiales ha puesto de relieve el papel de las empresas y del sector financiero en el impulso económico y social del territorio, destacando la estrecha colaboración que Unicaja mantiene con la Confederación de Empresarios de Málaga.

En este sentido, ha señalado que "para Unicaja es un honor acoger un año más este foro, como reflejo de una colaboración sólida y fructífera con CEM, una institución que aglutina de forma ejemplar a una parte muy significativa del tejido empresarial de la provincia y que contribuye de manera decisiva al desarrollo económico y social de Málaga".

Asimismo, ha subrayado que "en un contexto de elevada incertidumbre, marcado por profundas transformaciones tecnológicas y por la irrupción de la inteligencia artificial, la verdadera ventaja competitiva de las empresas no vendrá determinada solo por el acceso a la tecnología, sino por el talento de las personas que saben utilizarla con criterio, ética y propósito". En este marco, ha afirmado que "la tecnología puede transformar los negocios, pero solo las personas pueden darles sentido".

La jornada ha contado con la ponencia 'Talento, propósito y cultura: el gran desafío empresarial', a cargo de Francisco José Pérez Fresquet, quien ha analizado la importancia de integrar el talento en la estrategia, la cultura y el propósito de las organizaciones.

Durante su intervención, Pérez Fresquet ha advertido que "ocho de cada diez empresas tienen dificultades para encontrar talento" y ha subrayado que el gran reto empresarial pasa por "poner el centro en la persona" para construir organizaciones más atractivas y sostenibles.

CULTURA CORPORATIVA

El presidente de la Comisión de Gestión y Desarrollo del Talento de CEA también ha destacado que "no nos va a diferenciar ni el producto ni el servicio, sino la forma de proceder", defendiendo que la cultura corporativa es "la auténtica alma de la empresa". En este sentido, ha concluido que "las empresas con alma son las empresas que no morirán".

Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, ha abordado, en una entrevista conducida por Pablo Mapelli, responsable de Comunicación de CEM, algunos de los principales retos del empleo y del talento desde la perspectiva empresarial, con especial atención a las pymes, la transformación del mercado laboral, las vacantes difíciles de cubrir, la productividad, el marco de relaciones laborales, la carga normativa y el diálogo social.

Santos ha defendido así el papel de las organizaciones empresariales como agentes comprometidos con un modelo que combina competitividad y compromiso social, al tiempo que ha advertido de las dificultades que genera el actual contexto regulatorio para las empresas, especialmente para las pymes.

Además, ha señalado que "la sucesión constante de cambios normativos está provocando inseguridad jurídica y dificultando aspectos clave como la inversión, el crecimiento de los equipos y la fidelización del talento".

Frente a este escenario, ha puesto en valor "la capacidad de innovación y adaptación continua de las empresas españolas". Asimismo, ha reivindicado la formación continua como "un elemento clave y una obligación" y ha reclamado un marco normativo que "acompañe el impulso de la empresa española" y facilite su desarrollo y competitividad.

El foro ha incluido además el panel 'La nueva arquitectura del talento: evolución, estrategia y futuro', moderado por Plácido Fajardo, fundador y socio director de Leaderland, en el que han participado Ángela Lozano, Human Resources Business Partner en Universidad Europea de Andalucía; Juan Medina, director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja; Álvaro León, Senior Director para el Sur de España de Michael Page; y Amaia Otaola, socio-partner People & Organisation en PwC.

Durante el panel, los participantes han coincidido en la necesidad de replantear la relación entre empresas, liderazgo y talento en un contexto marcado por la transformación constante. Álvaro León ha defendido la necesidad de "cuidar especialmente los procesos de selección y las personas que participan en ellos, por su impacto directo en la experiencia del candidato y en el compromiso posterior con la organización".

Por su parte, Ángela Lozano ha puesto el foco en que la formación debe centrarse en "cómo enseñamos", potenciando competencias como el aprendizaje continuo, el pensamiento crítico o la relación ética con la tecnología.

El moderador del panel, Plácido Fajardo, ha subrayado la estrecha relación entre talento y empresa, alertando sobre los desafíos vinculados al compromiso y al liderazgo dentro de las organizaciones, y recordando que "la opinión de los trabajadores depende en gran medida de su jefe directo".

En esta línea, Juan Medina ha destacado la importancia de construir proyectos compartidos y culturas corporativas sólidas, apostando por "escuchar a los empleados", compartir la información e "invertir en los talentos" para que las personas "se sientan importantes" dentro de las organizaciones.

Finalmente, Amaia Otaola ha reflexionado sobre la evolución de los modelos de liderazgo, señalando que "quizás hemos confundido liderazgo con jerarquía" y defendiendo la necesidad de invertir en un liderazgo eficaz y orientado al desarrollo de las personas.