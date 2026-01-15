El Centro Cultural La Malagueta apuesta por la poesía y el arte actual en el primer trimestre del año

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado las próximas actividades de este centro cultural junto a la profesora de la Universidad de Málaga María Jesús Martínez Silvente y el periodista Alberto Gómez. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga estrena programación este primer trimestre del año con una apuesta por la poesía y el arte actual. La oferta de los 13 ciclos que componen las actividades es muy variada, con encuentros y actos coordinados por especialistas en cada materia, además de dos exposiciones. Entre los participantes figuran nombres como Victoria Abril, José Antonio Marina, Pilar Albarracín o Chantal Maillard, entre otros.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado las próximas actividades de este centro cultural junto a la profesora de la Universidad de Málaga María Jesús Martínez Silvente y el periodista Alberto Gómez, coordinadores de los dos nuevos ciclos que se incorporan a la programación.

López Mestanza ha destacado que "el Centro Cultural La Malagueta continúa apostando por una programación plural, combinando nuevas propuestas con ciclos consolidados, en una oferta diversa que abarca ámbitos como la poesía, la filosofía, el pensamiento político, el arte contemporáneo, la historia de la ciudad o la lectura".

Entre las novedades destaca 'Who is Who: Quién es quién en el mundo del arte', un ciclo de encuentros de reflexión en torno al ecosistema artístico y cultural coordinado por María Jesús Martínez Silvente. El ciclo contará con la participación de Pilar Albarracín (21 de enero), Julieta de Haro (17 de febrero) y Pedro Maisterra (17 de marzo).

La segunda incorporación es '20/20/20: Encuentros Poéticos', coordinado por el periodista Alberto Gómez, que reunirá a Chantal Maillard y Antonio Lucas (24 de febrero), y a Juan Antonio González Iglesias y Aurora Luque (16 de marzo).

OTROS CICLOS

El Club de Lectura, coordinado por Vicente Luis Mora, abordará 'Corazón tan blanco', de Javier Marías (19 de enero), 'Dura una eternidad y en un instante se acaba', de Anne de Marcken (9 de febrero), y 'Nada', de Carmen Laforet (9 de marzo).

El ciclo 'Demasiado Humanos', coordinado por José Antonio Trujillo, incluye las intervenciones de Cristina Gil Membrado (27 de enero), Karina Sainz (19 de febrero) y Carlos Leañez Aristimuño (12 de marzo).

De otra parte, 'Vivir con Filosofía', coordinado por José Carlos Ruiz, contará con José Antonio Marina (26 de enero) y Carlos Blanco (23 de febrero).

La programación continúa con Diálogos de la España Constitucional, coordinado por Teodoro León Gross y cuyos invitados serán Alejandro Rojas Marcos (20 de febrero) e Ignacio Varela (6 de marzo).

En el ciclo 'Pensamiento Político', Manuel Arias Maldonado coordina los encuentros con Agustín Ruiz Robledo (28 de enero), Fernando Jiménez Sánchez (18 de febrero) y Pilar Mera Costas (18 de marzo).

'Historias de Málaga', bajo la coordinación de Ana Pérez-Bryan, abordará la figura de Manuel Agustín Heredia (20 de enero), un recorrido por las bocacalles de calle Larios (3 de febrero) y un encuentro dedicado a mujeres relevantes en la historia de la ciudad (3 de marzo).

El ciclo Málaga 'Ida y Vuelta', coordinado por Regina Sotorrío, incluye encuentros con Joaquín Núñez (22 de enero), Nuria Fergó (26 de febrero) y Daniel Corpas (26 de marzo).

'Vida Pública', dirigido por Luis Alegre, contará con la participación de Victoria Abril (23 de enero), además de otros encuentros con fechas confirmadas el 13 de febrero y el 20 de marzo, cuyos invitados se anunciarán próximamente.

'Entrelíneas', ciclo a cargo de Txema Martín, contará con Rafael Espejo el 10 de marzo, en un encuentro en torno a su obra 'A la vuelta recogeré el camino', con presentación a cargo de Abraham Gragera.

En cuanto a 'Una por Una', coordinado por María Navarro, participarán Javier Garmendia (11 de febrero) y Luz Arcas (4 de marzo).

Por último, 'Correspondencias', conferencia coordinada por Alfredo Taján, se realizará el 16 de febrero y su contenido se concretará en las próximas semanas.

En el ámbito audiovisual, La Malagueta celebrará otra edición del Certamen Film e Historia, un festival que propone un diálogo entre el cine y los contextos históricos que representa. A lo largo de tres jornadas, el centro acogerá charlas y debates moderados por el periodista de TVE Moisés Rodríguez en torno a títulos como 'El perro del hortelano' (29 de enero), 'El fotógrafo de Mauthausen' (30 de enero) y 'La vaquilla' (31 de enero). El certamen concluirá con la entrega del Premio Film e Historia 2026 a Luis García Berlanga y Rafael Azcona, recogido por José Luis Berlanga.

En el apartado expositivo, el centro cultural La Malagueta mantiene hasta el 15 de febrero la exposición 'Ficciones. Poéticas y narrativas detrás de una cámara', comisariada por Inés R. Artola, con obras de Francisco Aguilar, Alba Blanco, Laura Brinkmann, David Burbano, Carlos Canal, Irene Cruz, María Ángeles Díaz Barbado, J. M. Escalona, Noelia García, Juan del Junco, Silvia Jiménez, Emmanuel Lafont, Lois Patiño, Ignacio del Río, Antonio R. Montesinos y Rocío Verdejo.

A finales del trimestre, esta muestra será relevada por una nueva exposición de Txema Rodríguez, centrada en la Semana Santa de la provincia de Málaga, cuya inauguración está prevista para el 17 de marzo.

BALANCE DE 2025 Y REDES SOCIALES

La programación del trimestre anterior registró una asistencia total de 9.957 personas a ciclos y conferencias y 40.509 visitantes a las exposiciones, lo que supone más de 50.000 asistentes en conjunto.

En el ámbito digital, el centro cultural ha registrado un comportamiento destacado en sus redes sociales durante el último trimestre de 2025, con un aumento total de 909 nuevos seguidores y suscriptores en el conjunto de plataformas.

Este incremento ha estado liderado por YouTube, que se consolida como la red con mayor incorporación de nuevos suscriptores, seguida de Instagram. En esta última, la actividad ha experimentado un aumento de más del 1.400% en el alcance promedio diario y de más del 1.200% en las interacciones del perfil.

Por su parte, YouTube ha acumulado 55.500 visualizaciones y 13.100 horas de visualización en el periodo analizado, destacando especialmente los vídeos en directo como el formato con mayor seguimiento.