El Centro Cultural La Malagueta viajará con su 'filosfía ambulante' a Cuevas de San Marcos (Mälaga) con Niño de Elche

Francisco Contreras, Niño de Elche, estará el martes 11 de noviembre en Cuevas de San Marcos dentro del ciclo 'Filosofía ambulante' del Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga celebrará la próxima semana dos nuevas actividades dedicadas a los saberes populares y a la relación estigmática entre mujer y locura. El programa se trasladará, en un primer lugar, al municipio malagueño de Cuevas de San Marcos con el artista Niño de Elche, y al día siguiente volverá al centro cultural de la mano de la psicoanalista Ana Castaño.

La primera cita de la semana será el martes 11 de noviembre en el municipio de Cuevas de San Marcos. Allí tendrá lugar el último encuentro del ciclo 'Filosofía ambulante', un proyecto pionero del Centro Cultural La Malagueta, que lleva su programación más allá de Málaga capital visitando distintos puntos de la provincia.

Niño de Elche dialogará sobre la importancia de mantener los rituales de la vida para preservar lo puramente humano frente a las lógicas tecnocapitalistas. La sesión con el artista alicantino abordará el papel de los rituales en la construcción de vínculos y experiencias compartidas, así como su relación con formas de memoria colectiva en contextos contemporáneos marcados por dinámicas tecnológicas.

Francisco Contreras, Niño de Elche (Elche, 1985) es un artista multidisciplinar ampliamente reconocido por su trayectoria musical en la que él mismo se ha venido a definir como 'exflamenco'. Ha dedicado trabajos musicales y performativos al poeta Miguel Hernández, al visionario creador audiovisual granadino José Val del Omar, al pintor aragonés Francisco de Goya, o a la filósofa malagueña María Zambrano, entre muchos otros.

En el plano musical, ha publicado trabajos como 'Voces del extremo', 'Antología del cante flamenco heterodoxo', 'Colombiana', 'La Exclusión', 'Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte', o 'Cante a lo gitano', mientras que en estos días está promocionando su último trabajo recientemente publicado, junto al reconocido músico Raül Refree, 'Cru+es'.

Entre sus colaboraciones destacan las que ha protagonizado junto al grupo Los Planetas con el proyecto Fuerza Nueva; con el bailaor Isarel Galván; junto a los sevillanos Los Voluble en 'RaVerdial', dedicado a los tradicionales bailes y cantes malagueños; con la bailaora malagueña Luz Arcas; con la popular cantaora onubense Rocío Márquez; con el conocido autor Carlos C. Tangana; con Rosalía; junto al innovador guitarrista Raúl Cantizano; o con el compositor y musicólogo Miguel Álvarez-Fernández.

Además de su faceta como conferenciante, músico y artista multidisciplinar y como conductor del programa de Radio 3 'Extrañas hetorodoxias', Niño de Elche también es conocido como un prolífico escritor y autor de libros, entre ellos, 'No comparto los postres', 'Llamadme Amparo', 'In Memoriam', 'Conversaciones con un monje de madera' o 'Heterodoxias'.

La actividad del ciclo 'Filosofía ambulante' con Niño de Elche se celebrará el 11 de noviembre en el municipio de Cuevas de San Marcos. Comenzará a las 19 horas y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

'MUJER, LOCURA E INVERSIÓN', CON ANA CASTAÑO

La segunda cita de esta semana se celebrará el miércoles 12 de noviembre en el Centro Cultural La Malagueta con Ana Castaño. En el marco del ciclo 'Una por una: íntimas y extrañas', la psicoanalista ofrecerá una nueva perspectiva de la doble condición de mujer y de "loca".

Bajo el título 'Mujer, locura e invención', el encuentro ofrecerá un espacio de reflexión para analizar cómo la mujer puede transitar distintos modos de goce e incluso acercarse a la locura de manera temporal.

Esta actividad se celebrará a las 19.00 horas en el Centro Cultural La Malagueta, con apertura de puertas a las 18.30 horas. El acceso se realiza por la calle Cervantes número 6 de la capital malagueña y la entrada también es libre y gratuita hasta completar aforo.