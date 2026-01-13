El centro sanitario de Mijas (Málaga) tendrá un aparcamiento subterráneo de 12.000 metros para 400 vehículos

Imagen de archivo de una reunion de la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y el presidente del Colegio Medicos de Málaga, Pedro Navarro, en torno al futuro Centro de Alta Resolución de Procesos (CARP) de la ciuda - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

La Plataforma de Contratación del Estado y el Diario Oficial de la Unión Europea publican el contrato para la redacción del proyecto

MIJAS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El centro sanitario de alta resolución de procesos (CARP) de Mijas (Málaga) contará con un aparcamiento subterráneo de más de 12.000 metros cuadrados de superficie, según se desprende del pliego publicado por el Ayuntamiento en la Plataforma de Contratación del Estado para avanzar en la redacción del proyecto constructivo.

Este aparcamiento, que ocupará en una planta toda la superficie de la parcela constructiva, tendrá capacidad para alrededor de 400 vehículos, a lo que hay que sumar otra zona de estacionamiento en superficie en el área no ocupada por la edificación que dará cabida a otros 150 coches.

Así lo ha anunciado este martes el concejal de Infraestructuras, Juan José Torres, que ha añadido que el citado pliego de contratación está publicado también en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). El plazo de presentación de ofertas para las consultoras interesadas concluye el día 9 de febrero y el presupuesto asciende a 625.000 euros.

Torres ha recordado que el CARP ofrecerá cardiología, neumología, pediatría, ginecología, oftalmología, dermatología, logopedia, cirugía mayor ambulatoria o cirugía menor ambulatoria, entre otras, además de matronas y urgencias de 24 horas todos los días. Este centro sanitario pueda cubrir el 85% de la demanda asistencial del municipio.

ESTUDIO CLIMATOLÓGICO E HIDROLÓGICO DE LA ZONA

El proyecto se sitúa en la parcela conocida como 'Parque de Las Lagunas II', circundado por la avenida Comares y las calles Algatocín, Benajarafe y Antonio García Moreno. El proyecto constructivo deberá incluir un estudio climatológico e hidrológico de la zona en la que se asienta.

Además de todas las obras de construcción y vialidad, también deberá incluir la jardinería, la pavimentación, la dotación de servicios públicos y los equipamientos necesarios para su puesta en servicio y entrega al uso público. El necesario informe geotécnico de los terrenos ha sido realizado de forma previa por el Ayuntamiento de Mijas.

En la realización de los trabajos, se seguirán las directrices del Servicio de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de Mijas en coordinación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y con la empresa Acosol, que actualmente tiene la encomienda del servicio de abastecimiento y alcantarillado del Mijas. El proyecto desarrollará la memoria justificativa y el programa funcional de necesidades aprobado por el SAS.

En relación a este programa funcional, el diseño definirá accesos peatonales separados para la actividad programada, urgencias, extracciones y una zona de uso diferenciado en caso de crisis sanitaria, planteando un diseño que permita el uso del centro ante situaciones de alerta de salud pública en condiciones de control y restricciones como las aplicadas en la pandemia debida a la Covid-19.

Torres ha explicado que para la redacción del proyecto constructivo, una vez adjudicado, el plazo máximo será de 150 días naturales, desglosado de la siguiente manera: anteproyecto (30 días naturales), proyecto básico (60 días naturales) y proyecto de ejecución y estudio de Seguridad y Salud (60 días naturales).

El proyecto deberá aplicar criterios de desarrollo sostenible, limitando sus necesidades energéticas para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, energía auxiliar y electricidad en general. De igual forma, deberá contemplar la gestión eficiente de los recursos y el consumo mínimo de energía.