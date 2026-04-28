El ceramista Pablo Little imparte un taller intensivo de cerámica contemporánea en el Museo Picasso de Málaga

El ceramista Pablo Little. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Partiendo del recorrido permanente 'Pablo Picasso. Estructuras de la invención. La unidad de una obra', el Museo Picasso Málaga ha organizado el taller intensivo de cerámica contemporánea 'Hacer un jarrón, llenarlo de flores', que impartirá el ceramista Pablo Little.

Según ha precisado el Museo Piccaso Málaga en un comunicado, tendrá una duración total de nueve horas, repartidas en tres sesiones, en concreto, el jueves 7 y el viernes 8 de mayo, de 17,00 a 20,00 horas y sábado, 9 de mayo, de 10,00 a 13,00 horas. Dirigido al público adulto, esta propuesta "invita a adentrarse en los procesos creativos y técnicos de esta disciplina desde una perspectiva actual".

A lo largo del taller, los participantes desarrollarán una pieza cerámica propia, ya sea un jarrón u otro objeto escultórico, recorriendo de forma acompañada todas las fases del proceso creativo, es decir, desde la concepción inicial de la idea hasta su materialización final.

Además, la actividad combinará el trabajo práctico en el taller con un recorrido por las piezas cerámicas presentes en la exposición, estableciendo un "diálogo directo entre la obra de Pablo Picasso, la práctica artística contemporánea y la exploración personal de cada participante".

Así, la primera jornada comenzará con una introducción al trabajo y al proceso creativo de Pablo Little, que servirá como punto de partida para definir y organizar los proyectos individuales. A partir de esta base, el trabajo se estructurará de manera progresiva, acompañando a cada participante en el desarrollo de su idea, desde el boceto inicial hasta la ejecución de la pieza.

Durante el taller se emplearán técnicas tradicionales de la cerámica, como el modelado en barro mediante churros y el uso de terraja, combinadas con la experimentación en superficie a través del desarrollo de una carta de color en engobes y su posterior aplicación. Este enfoque permitirá a los asistentes "explorar tanto los aspectos formales como expresivos del lenguaje cerámico, fomentando la investigación personal y la libertad creativa".

En contexto, Pablo Little (Pablo Rodríguez, Córdoba, 1989) es un artista que observa el mundo desde las emociones, situándose simbólicamente entre el "adulto pequeño" y el "niño grande". Estudió Comunicación Audiovisual y Gestión Cultural y comenzó a dibujar de manera autodidacta, casi como una necesidad vital para comprender y expresar su relación con el entorno.

"Mi cuna fue cordobesa, mi juventud malagueña y mi madurez como artista me hizo sevillano", ha afirmado el creador, cuya obra se caracteriza por un lenguaje sencillo, directo y libre de prejuicios, en el que "afloran emociones contradictorias y una mirada honesta y espontánea hacia la realidad".

Tras licenciarse en Comunicación Audiovisual, Pablo Little ha desarrollado una amplia trayectoria profesional que incluye exposiciones en galerías de toda España, así como la creación y dirección de proyectos artísticos como Galería Central y Demencia, Muestra de Arte Contemporáneo.

Su trabajo ha sido publicado en medios de carácter nacional como El Mundo, El Español, Harper's Bazaar, Neo2, Notes, L'Officiel, AD España o Revista LaMuy, entre otros. Las entradas para el taller están ya disponibles en la web del Museo Picasso Málaga por un precio de 45 euros, e incluye todos los materiales necesarios y la visita al museo.