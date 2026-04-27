Charlas, talleres y visitas al centro histórico de Málaga, entre las actividades de la Semana del Turismo

Semana del Turismo de la UMA - UMA

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (UMA), al igual que en ediciones anteriores, organiza la Semana del Turismo con la finalidad de fomentar un aprendizaje más profundo y facilitar la integración del alumnado en el sector. Entre otras actividades se llevarán a cabo charlas, talleres y visitas al centro histórico.

En esta XIII edición se van a desarrollar distintas actividades los días 27, 28 y 29 de abril, contando con la participación de profesionales de los ámbitos turísticos y gastronómico. Además, esta iniciativa busca implicar al estudiantado para que pueda enriquecer sus conocimientos en este sector.

Así, se desarrollarán encuentros con directivos hoteleros; y charlas sobre el papel de la Universidad en el futuro profesional de los nuevos perfiles turísticos; o el papel de la mujer en el ámbito turístico. También se realizará un taller que abordarán temas sobre alimentación saludable en hoteles y restaurantes; y un seminario sobre el cava.

Las actividades académicas se completan con una visita al centro histórico de Málaga, bajo el lema 'Conoce los rincones de tu ciudad. La Alameda de Málaga'. Del mismo modo, se hará una actividad de intercambio de idiomas con el alumnado Erasmus.

En la jornada de este lunes ha tenido lugar el acto de inauguración de este evento, que ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López y el decano de la Facultad de Turismo, Antonio Peláez. Posteriormente, se ha unido el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, para participar en la charla-coloquio 'El papel de la Universidad en el futuro profesional de los nuevos perfiles turísticos'.

Durante su intervención el rector ha señalado que el papel de la universidad pública en el desarrollo de la sociedad, y, en concreto, en el sector del turismo, es fundamental.

Así, ha felicitado a la Facultad de Turismo por el fuerte arraigo que tiene en la sociedad malagueña, y a nivel nacional, destacando entre otras cosas, la labor que hace el Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo de la UMA (Iatur), en el ámbito de la investigación de este sector.

En relación con los principales proyectos que tiene la UMA sobre el turismo, el rector ha señalado que la apertura de la nueva Facultad de Turismo "es una prioridad", puesto que ha sido una de las principales apuestas de la Universidad, "en unos tiempos económicos muy difíciles". Así, el rector ha animado a todos los implicados en la apertura de este centro a seguir trabajando para que esté operativo para el inicio del próximo curso académico.

Por último, el decano de la Facultad hizo un repaso por los 30 años de historia del centro, destacando la oferta académica del mismo y su proyección nacional e internacional. También se refirió a las intervenciones más inmediatas, sobre todo las referidas a la puesta en marcha de la nueva facultad.