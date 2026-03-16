Cifal Málaga destaca la consolidación de su liderazgo global con más de 3.000 beneficiarios y proyectos pioneros

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Acción Exterior, Mar Torres; y la directora de Cifal Málaga, Déborah Salafranca, ha asistido a la presentación de la memoria de actividades de esta institución. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) en Málaga ha destacado este lunes la consolidación de su liderazgo global que se traduce en más de 3.000 beneficiarios y la implementación de proyectos pioneros en seguridad, sostenibilidad, democracia o turismo sostenible.

El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga ha acogido la presentación de la memoria de actividades de Cifal correspondiente a 2025, un ejercicio "que confirma la consolidación del centro como plataforma estratégica de innovación formativa y cooperación internacional al servicio de la Agenda 2030", según destacan desde la propia institución.

Durante 2025, Cifal Málaga desarrolló 114 actividades entre formaciones y eventos, alcanzando a 3.170 beneficiarios directos. De ellas, 40 fueron acciones formativas, en las que participaron 973 personas, con un 92% de nivel general de satisfacción, un dato que refleja la calidad y el impacto de los programas impulsados por el centro.

Más allá de las cifras, 2025 ha marcado un punto de inflexión: Cifal Málaga no solo forma, sino que diseña soluciones aplicadas para afrontar algunos de los desafíos más complejos de nuestro tiempo. Uno de los hitos más relevantes del año ha sido la participación en proyectos europeos de alto nivel tecnológico como Emeritus, que culminó en 2025 tras tres años de trabajo desarrollando protocolos y herramientas de geointeligencia para investigar delitos ambientales mediante drones, inteligencia artificial y análisis satelital.

En esta misma línea, el proyecto Faunos ha permitido avanzar en soluciones digitales para combatir el crimen ambiental organizado, incluyendo formación especializada a la Guardia Civil en su Unidad Central Operativa de Medio Ambiente.

Asimismo, Cifal Málaga lidera el componente formativo del proyecto Preserve, orientado a proteger espacios públicos frente al uso hostil de drones, desarrollando ejercicios prácticos y simulaciones para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo estrictos estándares éticos y legales.

JUVENTUD, DEMOCRACIA Y CULTURA DE PAZ; TURISMO Y COOPERACIÓN

En el ámbito de la participación democrática, el proyecto YouthEUVision ha fortalecido el liderazgo juvenil y la ciudadanía activa en seis países europeos, promoviendo el debate sobre el futuro de la Unión Europea y la lucha contra la exclusión y el extremismo. A nivel local, más de 60 jóvenes participaron en las formaciones de Cultura de Paz impulsadas junto al Ayuntamiento de Málaga, reforzando el compromiso con el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).

El turismo sostenible ha sido otro de los ejes estratégicos del año. El proyecto EcoVoyagers, desarrollado entre España e Italia, ha impulsado el modelo de "turismo lento" en el Camino de San Nilo, combinando planificación estratégica, formación y participación comunitaria.

Por su parte, el Observatorio Mediterráneo de la Sostenibilidad ha avanzado en la creación de un espacio permanente de análisis y cooperación entre las dos riberas del Mediterráneo, con acciones formativas celebradas en Marruecos en colaboración con universidades españolas y marroquíes.

Igualmente, Cifal Málaga ha contribuido a la puesta en marcha de la Cátedra Amazige de Melilla, impulsada por la Consejería de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma, para impulsar la cultura y la lengua de los amaziges.

EDUCACIÓN INNOVADORA, VALORES DEL DEPORTE Y SEGURIDAD VIAL

En el ámbito educativo, el proyecto APP Generación Acción, liderado junto al Comité Olímpico Español, ha celebrado la clausura de su tercera edición, involucrando a 21 centros educativos y consolidándose como herramienta curricular para enseñar los ODS a través de los valores del deporte.

De otra parte, la campaña Drink Driving Never, desarrollada junto a Aesleme y con el respaldo de instituciones públicas y privadas, ha continuado sensibilizando sobre los riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol mediante testimonios reales y talleres de concienciación.

Igualmente, la iniciativa Cascos Verdes ha ampliado su alcance territorial, promoviendo proyectos de reforestación y soluciones basadas en la naturaleza, mientras que el proyecto ReTo aborda el discurso y los delitos de odio en España. ReTo incluye capacitación especializada para la aplicación de la ley, talleres sobre información ética en los medios de comunicación, mejores mecanismos de recopilación de datos, campañas de concienciación pública y eventos deportivos y culturales para promover la tolerancia y la inclusión.

DE CENTRO FORMATIVO A PLATAFORMA DE TRANSFORMACIÓN

La directora de Cifal Málaga, Déborah Salafranca, ha subrayado durante la presentación que "2025 ha sido el año en el que hemos consolidado un modelo propio: formación conectada con acción, tecnología al servicio de la sostenibilidad y alianzas que generan impacto real".

Con presencia en Europa y el arco mediterráneo y una creciente proyección internacional dentro de la red global Cifal, el centro dependiente de UNITAR reafirma su papel como laboratorio de soluciones para la Agenda 2030, combinando conocimiento, innovación y cooperación institucional.

La presentación de la memoria ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director de división de Unitar, Álex Mejía; y la vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga, Natalia Sánchez, como muestra del respaldo con el que cuenta Cifal Málaga para la realización de sus actividades.

No en vano, el centro ha ampliado su red de socios y colaboradores, alcanzando un total de 50 acuerdos con instituciones públicas, empresas, universidades y organismos de diversa índole. Esta expansión ha permitido fortalecer el alcance y efectividad de sus programas y actividades.

Precisamente, el director de división de Unitar ha destacado que la memoria de Cifal Málaga "refleja el compromiso del centro con la formación, el liderazgo y la cooperación internacional como herramientas clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible".

"Cifal Málaga continúa consolidándose como un actor relevante en la promoción del desarrollo sostenible, la gobernanza democrática, la paz y la inclusión social. Las iniciativas recogidas en esta memoria reflejan no solo un crecimiento significativo de sus actividades, sino también un firme compromiso con la calidad, la innovación metodológica y el impacto social", ha destacado.