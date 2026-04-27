Coín (Málaga) rememora la tradición y la cultura popular con la celebración del Día de la Cruz

El vicepresidente de la Diputación Cristóbal Ortega presenta los actos del Día de la Cruz junto al alcalde de Coín, Francisco Santos - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coín (Málaga) celebra de una manera especial esta semana con sus Fiestas de la Primavera, que arrancarán el jueves 30 de abril y que tendrán como colofón la celebración del tradicional Día de la Cruz el domingo 3 de mayo.

Esa jornada festiva, han detallado, se procesionará el Cristo del Perdón y de la Vera Cruz y se entregarán los premios del concurso de cruces de mayo.

El vicepresidente de la Diputación Cristóbal Ortega ha presentado este lunes los actos del Día de la Cruz junto al alcalde de Coín, Francisco Santos; la concejala de Cultura y Turismo, Alba Guzmán; y el hermano mayor de la Hermandad de la Vera Cruz, Antonio Espíldora, organizadora de esta destacada cita para el municipio en la que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Coín y el apoyo de la Diputación de Málaga.

Ortega ha destacado que esta celebración, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, "es un ejemplo de la riqueza de las tradiciones y la cultura popular de la provincia de Málaga, que se refleja en Coín con un gran interés por participar en el concurso de las cruces de mayo".

El Ayuntamiento ha organizado una ruta para conocer todas las cruces del municipio y poder participar en la votación a la cruz más popular a través del 'Cruzporte', que podrá recogerse en la oficina de Turismo y que deberá depositarse en la urna ubicada en casa hermandad de la Vera Cruz antes de las 18,45 horas del domingo 3 de mayo.

El cartel de este año es una fotografía de Juan Miguel Santos Forner con la imagen del Cristo del Perdón y de la Vera Cruz y de la cruz de mayo ganadora del año pasado, realizada por los vecinos de la calle Urbano Pineda.

Los actos del Día de la Cruz comenzarán a las 11,00 horas con una misa en la Iglesia de San Juan Bautista tras la que se realizará un recorrido por las calles del municipio de la imagen portada a hombros del Cristo del Perdón y de la Vera Cruz, que se acercará a domicilios de personas enfermas.

Comenzará por la plaza de Bermúdez de la Rubia y continuará por las calles la Feria, Cachito, Cañuto, plaza Escamilla, Vicario, Manuel García, Jacinto Méndez, Doctor Marañón, Buenavista, Ángeles, Travesía Ángeles-Toledillo, Albaicín el Grande, Caños, Tejas, Canónigo Ordóñez, plaza Alameda y La Cruz hasta llegar a la casa hermandad en la Torre de los Trinitarios, donde la imagen se colocará en su trono.

Durante el itinerario, se hará la elección de los premios de las cruces de mayo de este año. En esta edición habrá un primer premio dotado con 830 euros; un segundo premio, con 635 euros; un tercer premio, con 335 euros. Y, además, 120 euros por calle inscrita no ganadora hasta un máximo de diez calles.

Por la tarde, a partir de las 18,30 horas, habrá un desfile de bandas desde la plaza San Agustín hasta la plaza Alameda por parte de la Agrupación Musical de Marbella, la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga y la banda de Dolores Coronada de Álora.

A las 19,00 horas se celebrará la entrega de los Premios de las Cruces de Mayo en la casa hermandad, y a partir de las 20.00 horas comenzará el recorrido procesional del Cristo del Perdón y de la Vera Cruz desde la calle de la Cruz, continuando por la plaza Alameda, calle de la Feria, plaza Escamilla, calle Vicario, calle Urbano Pineda, plaza de la Villa, calle Pedro González Domínguez, plaza de San Sebastián, para finalizar en la parroquia de San Sebastián.