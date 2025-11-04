El Colegio de Arquitectos apuesta por una planificación responsable y sostenible con motivo de Día Mundial del Urbanismo

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Día Mundial del Urbanismo se conmemora este sábado, 8 de noviembre, una efeméride celebrada desde 1949 en más de treinta países con el propósito de reflexionar sobre la planificación de las ciudades y sus entornos, los retos que afrontan y las soluciones necesarias para un desarrollo equilibrado.

Así, con motivo de esta celebración, el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga recuerda que las ciudades "deben renovar y consolidar sus identidades, pero también, afrontar retos derivados de las crisis contemporáneas".

"En nuestro trabajo y en la conciencia de los ciudadanos se encuentra proporcionar la capacidad de que nuestro entorno cotidiano sea más resistente. Hemos aprendido que la reconstrucción, la adaptación y la solidaridad son esfuerzos responsables que debemos integrar junto a la necesaria regeneración y la adecuada ordenación urbana y territorial", han señalado desde el Colegio.

El COA Málaga defiende que la sociedad demanda "ciudades atractivas y confortables, pero además que sean espacios seguros, saludables, accesibles e integradores, capaces de resistir disrupciones naturales, la descohesión social o la carencia de vivienda asequible".

Por ello, recuerda que "más allá de la ordenación inmediata de fragmentos de ciudad, debe ser la planificación territorial la que aborde la capacidad de acogida urbana de forma integral y flexible, siendo conscientes de los límites del modelo urbano y de la importancia de la movilidad, de las infraestructuras y del equilibrio socioeconómico".

FOROS Y JORNADAS

Así, como antesala al Día Mundial del Urbanismo, el Colegio de Arquitectos celebrará este jueves a las 19.00 horas, el debate 'Guadalmedina: ¿el río de la ciudad?'. Esta cita inaugura el ciclo 'AxA Apuesta por la Arquitectura', una iniciativa que se celebrará una vez por trimestre con el objetivo de reflexionar sobre la complejidad del fenómeno urbano y la transformación continua de la ciudad.

El debate sobre el río Guadalmedina de Málaga se extiende más allá de los años sin vislumbrarse una solución definitiva. El problema hidráulico se entrecruza con el de la vida de la ciudad.

En esta primera sesión se contará con dos experiencias ejecutadas, Madrid Río y La Rambla de Almería. Sus autores compartirán la complejidad de estos procesos de proyecto urbano junto a las consecuencias del día después y cómo han ido adquiriendo los nuevos lugares vida propia con su uso paulatino.

El encuentro culminará con un coloquio moderado por el arquitecto Juan Gavilanes, con la participación de Javier Malo de Molina Bodelón, Antonio Góngora Sebastián y Rafael Reinoso Bellido del Proyecto Senda Américas Arroyo el Cuarto.

Además, el viernes, 7 de noviembre, el auditorio del Museo Carmen Thyssen Málaga acogerá un foro organizado por la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos, con la colaboración del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga.

La jornada comenzará con la bienvenida de la decana del Colegio, Susana Gómez de Lara, y del presidente de la Asociación Teatinos, Vicente Seguí Pérez, e incluirá dos mesas redondas: 'Humanismo y tecnología en la ciudad' y 'El futuro y presente en la ciudad'. El encuentro concluirá con un coloquio, seguido de la lectura de un manifiesto conjunto referente al Día Mundial del Urbanismo.

Por último, dentro de las jornadas formativas dirigidas a jóvenes colegiados y estudiantes del Máster Habilitante de Arquitectura, el COA Málaga ha organizado para el 14 de noviembre, la conferencia 'Planeamiento y urbanismo aplicado', que impartirá Juan Pedro Sánchez García, arquitecto del departamento de Asesoramiento y Formación de la institución colegial.