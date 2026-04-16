El Colegio de Médicos de Málaga presenta un libro sobre el uso de la IA en el ámbito sanitario

Presentación del Libro Blanco de la IA en Medicina del Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga), a través del Commálaga Health Hub. - COMMÁLAGA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga), a través del Commálaga Health Hub, ha presentado el Libro Blanco de la IA en Medicina (Edición 2026), una publicación "pionera" en España y en Europa en el ámbito colegial, han asegurado, y que aspira a marcar "un antes y un después en el abordaje de la inteligencia artificial desde la medicina, con una mirada rigurosa, transversal y humanista".

"El Colegio de Médicos de Málaga no sólo apuesta por dar los mejores servicios a sus más de 11 000 colegiados y colegiadas sino que da un paso más allá en materia de innovación y conocimiento presentando este libro blanco que nace con vocación de servicio", ha manifestado el presidente de Commálaga, el doctor Pedro J. Navarro, en rueda de prensa.

Esta publicación, que cuenta con la colaboración de Fundación Unicaja y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es de acceso libre y "cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede consultarlo y descargárselo a través de la página web del colegio", ha señalado Navarro en la presentación de la obra.

El Libro Blanco de la IA en Medicina está dirigido por el vicepresidente primero del Colegio de Médicos, el doctor José Antonio Trujillo, y la catedrática de Derecho Civil Cristina Gil. "Este libro no nace para alimentar el ruido ni el entusiasmo acrítico. Nace para pensar bien, con base científica, ética y profesional, cómo debe integrarse la inteligencia artificial en la medicina para que esté verdaderamente al servicio del paciente", ha dicho Trujillo.

Por su parte, la responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, ha explicado que este es "un momento de cambio profundo". "La inteligencia artificial ya está transformando nuestra forma de trabajar, de aprender y de organizarnos como sociedad", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que por esto para Fundación Unicaja "es tan importante respaldar acciones de divulgación sobre inteligencia artificial, porque conocerla nos permite perder el miedo, entender sus oportunidades y, sobre todo, prepararnos mejor como ciudadanos".

La obra tiene como objetivo "ordenar el debate, aportar criterio y ofrecer marcos de referencia útiles para profesionales, instituciones y pacientes en un contexto en el que todavía existe un desarrollo académico insuficiente sobre el impacto real de la inteligencia artificial en la práctica médica".

"Tiene como fin situar a la profesión médica en el centro del debate y de la toma de decisiones sobre innovación, salud digital e inteligencia artificial", han explicado, al tiempo que han añadido que "lejos de plantear una visión alarmista o ingenua", la obra defiende "una posición de responsabilidad activa: la IA puede convertirse en una gran aliada de la medicina si su desarrollo e implantación se guían por el juicio clínico, ética profesional y dignidad de la persona".

La publicación analiza, entre otros ámbitos, el presente y futuro de la IA en medicina, el marco técnico y científico para su validación y despliegue, la enseñanza de la IA en la formación médica, la bioética, el profesionalismo, así como los retos jurídicos relacionados con los datos, los derechos y la responsabilidad, han destacado en la presentación.

Este enfoque multidisciplinar responde a una idea central de la obra y es que, han apuntado, "la inteligencia artificial en medicina no puede entenderse solo como una cuestión tecnológica, sino como una transformación que afecta al modo de diagnosticar, decidir, aprender, cuidar y relacionarse con los pacientes".

Con esta iniciativa, en palabras del presidente del Colegio de Médicos, "queremos reforzar nuestro papel como institución comprometida con una innovación sanitaria responsable, situando a Málaga como espacio de referencia para una conversación estratégica que ya no pertenece al futuro, sino al presente de la medicina".

Según han manifestado, el objetivo del Libro Blanco "es contribuir a que la incorporación de sistemas de IA al ámbito sanitario se haga con criterios de validez, seguridad, transparencia, equidad y sostenibilidad, evitando tanto la improvisación como el determinismo tecnológico".

El Libro Blanco de la IA en Medicina reúne a autores de referencia en el país en las distintas materias que aborda, integrando perspectivas complementarias desde la clínica, la tecnología, el derecho, la bioética, la docencia y el profesionalismo médico. En la obra participan los expertos Ezequiel López Rubio, José Manuel Jerez Aragonés, Eduardo de Teresa, Manuel Jiménez Navarro, Francisco Miralles Linares, Luis E. Echarte Alonso, José Antonio Trujillo Ruiz y Cristina Gil Membrado.

Así, López Rubio y Jerez Aragonés son catedráticos de Inteligencia Artificial por la Universidad de Málaga; mientras que De Teresa es catedrático emérito de Cardiología y director del Capítulo Hipocrático de la Sociedad Española de Cardiología; Jiménez Navarro es catedrático de Cardiología y director del Departamento de Medicina de la Universidad de Málaga y Miralles Linares es jefe de Servicio de Medicina Interna Hospital Vithas Xanit Internacional.

Asimismo, Echarte Alonso es profesor titular de la Unidad de Humanidades y Ética Médica, coordinador del Grupo de Investigación Sophrosyne: sobre salud y tecnologías emergentes de la Facultad de Medicina de Navarra; Trujillo es vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga y director del Commálaga Health Hub, además de máster en IA aplicada a sanidad; y Gil Membrado es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de las Islas Baleares, experta en Derecho Sanitario.