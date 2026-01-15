Comares (Málaga) celebra este sábado su Fiesta de San Hilario de Poitiers, que espera reunir a más de 5.000 personas

El vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, junto al alcalde de Comares, José Miguel Ruiz, y la mayordoma mayor del municipio, María José Martín, durante la presentación de esta festividad. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El calendario de Fiestas de Singularidad Turística Provincial de la Diputación arranca este fin de semana con varias citas en la provincia. Una de ellas será este sábado, 17 de enero, con la celebración de la Fiesta de San Hilario de Poitiers, con la que el municipio de Comares homenajea a su Patrón desde 1442. Organizada por la Junta de Mayordomos de San Hilario de Poitiers con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Comares, la fiesta contará con un amplio programa de actividades culturales y de turismo activo, y espera congregar a más de 5.000 visitantes.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, junto al alcalde de Comares, José Miguel Ruiz, y la mayordoma mayor del municipio, María José Martín, durante la presentación de esta festividad que arrancará a las 9.00 horas de la mano de la banda de música de Benamocarra.

A las 11.00 horas se celebrará la tradicional misa en honor de San Hilario de Poitiers, que tendrá lugar en la Iglesia de la Encarnación y que contará con el coro rociero Balcón de la Axarquía. A partir de las 12.00 horas, el santo será llevado en procesión por las calles de Comares con el acompañamiento musical de la banda de música de Becamocarra y la panda de verdiales Arroyo Conca.

A las 14.00 dará comienzo la fiesta popular en la Plaza Balcón de la Axarquía, donde vecinos y visitantes podrán degustar vino y chacina de la comarca y disfrutar de una gran paella en el entorno privilegiado de esta plaza situada a más de 700 metros de altitud sobre el nivel del mar.