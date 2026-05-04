Comienza la instalación del balizamiento de playas en la Costa del Sol Occidental. - MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL.

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha comenzado este lunes la instalación del balizamiento de las playas, merced a un contrato que tendrá una duración de cinco meses. La puesta en marcha de este servicio supondrá una inversión de 215.652,75 euros.

Según han informado desde dicha institución a través de una nota, se dedican dos periodos de 15 días a la instalación y a la retirada, lo que deja un periodo de cuatro meses completos de uso de las instalaciones. Así, los canales permanecerán instalados hasta el 25 de octubre.

Concretamente, se instalarán 86.000 metros de balizamiento con boyas cada 200 metros. Así, en Manilva serán 6.500 metros, en Casares 2.600, en Estepona 22.200, en Marbella 24.000, en Mijas 10.700 metros, en Fuengirola 6.000 metros, en Benalmádena 8.000 y en Torremolinos 5.900 metros.

La mancomunidad instala 29 canales, de los que hay 15 para embarcaciones a motor, ocho para embarcaciones sin motor, cuatro adosados para embarcaciones sin motor, y dos para kite surf, han señalado; además de dos canales señalizados para nado en Marbella, han precisado.

En el Plan de Balizamiento se han aprobados diez canales en Benalmádena; tres en Casares; 14 en Estepona; nueve en Fuengirola; siete en Manilva; 27 en Marbella; diez en Mijas; y 20 en Torremolinos. De estos hay dos canales para la práctica de Kite surf uno en Mijas y otro en Marbella.

En cuanto a los parques acuáticos, habrá uno en Benalmádena, otro en Estepona, tres en Fuengirola, cinco en Marbella, uno en Mijas y uno en Manilva, lo que hace un total de doce. Asimismo, Marbella contará con cuatro zonas de baño adaptadas.

Se han establecido también 21 circuitos de motos náuticas, por lo que habrá uno en Benalmádena, seis en Estepona, dos en Fuengirola, uno en Manilva, siete en Marbella, uno en Mijas y tres en Torremolinos.