Comienzan las visitas interpretativas de primavera de la Gran Senda de Málaga con tres rutas por la provincia

Cartel de las visitas interpretativas de primavera de la Gran Senda de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Territorio Sostenible, inicia una nueva edición del programa de visitas interpretativas de la Gran Senda en primavera con 300 plazas ofertadas. Estas rutas gratuitas tendrán lugar el 26 de abril y el 10 mayo, y se desarrollarán en tres senderos distintos cada jornada.

Este programa de visitas interpretativas permite "dinamizar lugares de interés histórico, paisajístico, cultural y medioambiental transformándolos en lugares atractivos, convirtiendo a la provincia en un referente en el turismo de naturaleza, favoreciendo una nueva economía fundamentada en los pilares de la economía verde y con capacidad para potenciar las actividades económicas ya existentes", han indicado desde la Diputación.

Además de "fomentar el desarrollo local y provincial de actividades deportivas en la naturaleza, entre otras actuaciones". De esta forma, cada uno de los días señalados se realizarán tres rutas. En esta ocasión se divulgará la ruta Alfarnate-Villanueva del Rosario, recorriendo la etapa 11 del GR 249. Con una longitud de 15.4 kilómetros tiene un recorrido lineal para el que se emplean unas cinco horas. Cuenta con una dificultad técnica media/alta.

La siguiente visita interpretativa que se realizará será Tolox-Guaro, correspondiente a la etapa 4 del GR 243. Con una longitud de 14,7 kilómetros cuenta con un recorrido lineal donde se emplean unas cinco horas con una dificultad media/alta.

La tercera de las rutas que se realizarán es Viñuela-Periana, que comprende un tramo de la etapa 8 del GR 249. Tiene un recorrido lineal de 17 kilómetros que se culminan en unas seis horas con dificultad media/baja.

Las inscripciones para las visitas interpretativas se podrán realizar a través de la web http://www.gransendademalaga.es/es/4264/actividades. Previamente, es necesario obtener el código de 'Gran senderista' en http://www.gransendademalaga.es/es/5780/credencial. Este código (dato obligatorio) se tiene que añadir a los datos personales a la hora de formalizar la inscripción. Es obligatorio asistir con DNI y la inscripción impresa en papel o soporte digital.

La apertura de inscripciones de la ruta que se realizará el 26 de abril se abrirán el lunes 13 de abril y para la del 10 de mayo será a partir del 27 de abril.

Se trata de una actividad gratuita que podrán realizarla personas a partir de 14 años. Quienes no hayan cumplido los 18 años, deben adjuntar autorización del tutor o tutora, o ir acompañados de una persona adulta. La condición física de quienes participan deberá ser la apropiada a las distancias y dificultades de los recorridos a realizar.

La realización de la actividad incluye el servicio de transporte en autobús desde el lugar de salida (8,00 horas desde calle Pacífico, 54. Diputación Provincial del Málaga. Km 0 de GSM) hasta el lugar de inicio del recorrido a pie, así como el retorno desde la finalización de la actividad. Durante el trayecto, los participantes irán acompañados por personal especializado. Asimismo, la visita interpretativa incluye el seguro de accidente durante la realización de la actividad.

En caso de existir circunstancias que impidan a los inscritos realizar alguna ruta, deberán notificarlo al correo electrónico gransenda@malaga.es como máximo el miércoles de la semana en que se realizará la ruta.