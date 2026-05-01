Concerto Málaga rinde homenaje a España y América en el III Concierto de la XXII edición del ciclo CIVE

Concerto Málaga en una imagen de archivo. - CONCERTO MÁLAGA

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de cuerdas Concerto Málaga se encuentra en pleno ecuador de la XXII edición del ciclo de conciertos 'CIVE-Ciclo Las Cuatro Estaciones' que desarrolla en su ciudad natal con un cartel en donde figuran nombres como los directores Jordi Móra, Jeffry Newberger o Martín Fraile Milstein y el violonchelista Iagoba Fanlo, así como el líder de la formación, Gil de Gálvez.

Dentro de la temporada de conciertos diseñada por Fundación Hispania Música y de las diferentes producciones y ciclo de conciertos desarrollados por la entidad; tiene lugar un nuevo concierto enmarcado dentro del ciclo 'CIVE - Ciclo Las Cuatro Estaciones', donde es residente la orquesta de cuerdas española Concerto Málaga, liderada por Gil de Gálvez, y se cristaliza como una de las producciones más señeras realizadas exclusivamente en el lugar de residencia de la formación entre los meses de diciembre, marzo, mayo y julio.

Este ciclo se ha convertido en lugar de referencia y punto de encuentro entre la música clásica y el público malagueño, han señalado en un comunicado.

Así, han detallado que en los pasados meses de diciembre y marzo el conjunto de cuerdas ofreció dos recitales, el primero de ellos junto al director de orquesta Jordi Mora con una minuciosa y cuidada interpretación de las 'Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz' de J. Haydn.

El segundo realizado en el mes de marzo lo interpretó junto al violonchelista Iagoba Fanlo en un concierto 'Homenaje a Boccherini', en donde se pudo escuchar el Concierto para violonchelo en Si bemol mayor G.482 del compositor.

El tercer concierto de la XXII edición de CIVE tendrá lugar este sábado, 2 de mayo, a las 19,30 horas en la Sala María Cristina de Málaga y representará la unión entre los pueblos de América y España.

Para la ocasión, la formación malagueña contará con la batuta de Jeffry Newberger, director titular de la Orquesta Nacional de El Salvador. Así, se ofrecerá un programa de música con obras de compositores españoles y salvadoreños en una fusión de culturas y ritmos. Sonará en el Sala María Cristina de Fundación Unicaja de Málaga compositores como Turina, Alás, Serbellón y Orellana.

Además, completando los conciertos de CIVE, tienen lugar los Coloquios Pre-conciertos encuadrados dentro del ámbito 'HM amigos', los cuales se han convertido en un lugar óptimo de encuentro entre los músicos de Concerto Málaga y su público.

A través de charlas y tertulias, la orquesta malagueña invita a ampliar la experiencia de sus conciertos mediante una labor formativa sobre los autores y obras a interpretar, la cual realizan de manera personal y directa.